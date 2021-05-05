Меркурий в Близнецах: астролог сделала предупреждение и рассказала, кому сильно повезет

"Шустрый, проворный, хитрый и очень громкий малый. Он способен на все и даже на долгое молчание только ради того, чтобы в один момент выдать такое, от чего даже самые светлые умы покажутся тихими и до безобразия скучными", - рассказывает астролог.

Эксперт говорит, что в это время успех ждет в коммерции, переговорах, логистике, посредничестве, поездках, журналистике, консалтинге, СМИ. Благоприятный период для любых переписок, бюрократии, выступлений, поскольку максимальна контактность с внешним миром и гаджетами.

"Легкая обучаемость (повышение квалификации, иностранные языки, подготовка к экзаменам), сверхскорость оперативной памяти мозга, объективность и беспристрастность суждений, включен режим мультизадачности", - добавила Арина Артуровна.

Но и недостатков у Меркурия в Близнецах очень много: