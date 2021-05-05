Меркурій в Близнюках: астролог зробила попередження і розповіла, кому сильно пощастить

"Спритний, моторний, хитрий і дуже гучний малий. Він здатний на все і навіть на довге мовчання тільки заради того, щоб в один момент видати таке, від чого навіть найсвітліші уми здадуться тихими і до неподобства нудними", - розповідає астролог.

Експерт каже, що в цей час успіх чекає в комерції, переговорах, логістиці, посередництві, поїздках, журналістиці, консалтингу, ЗМІ. Сприятливий період для будь-яких листувань, бюрократії, виступів, оскільки максимальна контактність із зовнішнім світом і гаджетами.

"Легка здатність до навчання (підвищення кваліфікації, іноземні мови, Підготовка до іспитів), надшвидкість оперативної пам'яті мозку, об'єктивність і неупередженість суджень, включений режим мультизадачності", - додала Аріна Артуровна.

Але і недоліків у Меркурія в Близнюках дуже багато: