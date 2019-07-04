Меломанам приготовиться: топ-5 музыкальных событий фестиваля Bouquet Kyiv Stage

Программа Bouquet Kyiv Stage охватывает визуальное искусство, показы украинского кино, театрализованные экскурсии и интерактивные активности для детей (в частности, есть отдельная интересная программа для детей с аутизмом), людей пожилого возраста, цикл бесед под ясенем с известными мыслителями и культурными деятелями.

Однако, основа фестиваля – музыка. Ее, обещают организаторы, будет очень много. За 11 дней Bouquet Kyiv Stage гости смогут посетить 25 концертов. В программе – классическая, современная камерная и симфоническая, джазовая, электронная, экспериментальная музыка, концерты украинских и зарубежных групп, оркестров и участие всемирно известных солистов и дирижеров.

"В этом году Bouquet Kyiv Stage привозит на фестиваль рекордное количество украинских и западноевропейских коллективов, исполняющие произведения наших композиторов. Так мы показываем истинное лицо украинской культуры – то, чем можно гордиться не по принуждению", – говорит Любовь Морозова, музыкальная куратор фестиваля.

Bouquet Kyiv Stage 2019

Цель фестиваля – это, прежде всего, представить именно украинскую культуру, рассказывает идейная вдохновительница и организатор Bouquet Kyiv Stage Ирина Буданская. Поэтому в этом году в программе фестиваля - еще больше украинских исполнителей, которые имеют большой успех на мировых сценах.

"Мы хотим показать, что в украинской культуре есть таланты, о которых украинцы практически ничего не знают, в то время как мир от них без ума. Мы рады, что именно на нашем фестивале сможем открыть их для наших людей", – говорит Ирина Буданская.

Кроме выступлений украинских и иностранных исполнителей, стоит обратить внимание и на финальные сводные концерты участников дирижерских и музыкальных воркшопов, которые проведет американский партнер U Artist Music.

Мы выбрали из программы пять музыкальных событий, которые уже сегодня стоит внести в свой планер или календарь:

1. Концерт музыки Виктории Полевой, 16 августа в 19.00

Украинский композитор Виктория Полевая работает со звуками как мистик: искусно сочетает многовековой сакральный опыт человечества с крайне личными переживаниями. В пространстве Софии Киевской ее музыка звучит органично и дышит каждой паузой, как живое существо. "Мой адресат – человек, в котором я вижу Бога", – так когда-то композитор описала тех, кому адресует свои произведения.

Виктория Полевая – одна из самых известных украинских композиторов, ее произведения широко выполняются во всем мире. Их можно услышать на Бетховенском фестивале в Бонне, на Фестивале камерной музыки в австрийском Локенхаузе, в залах Берлинской и Кельнской филармоний, в парижском Театре Шатле и на других лучших музыкальных площадках мира. В этом году музыка Виктории Полевой открывает фестиваль Bouquet Kyiv Stage.

2. Концерт норвежского музыканта Øystein Sevåg (Ейстена Севога), 16 августа в 21.00

В этом году на фестивале Bouquet Kyiv Stage выступит легендарный норвежский музыкант и композитор, джазмен Ейстен Севог. Его музыку называют пространством для медитации. Сам музыкант говорит, что стремится помочь слушателям генерировать вокруг себя собственный музыкальный пространство. О настроении его творчества и атмосферу, которую она создает, свидетельствуют, в частности, и названия его альбомов: "Закройте глаза и посмотрите", "Сердца космоса", "Пространство для переполненного мира" ...

3. Концерт Nota Bene Chamber Group. Солист: Андрей Белов (скрипка, Германия), 17 августа в 18.00

Скрипач Андрей Белов успешно представляет Украину на мировой арене высокого искусства. Музыкант выступает по всему миру, иногда дает по несколько концертов в один день на разных континентах. А еще – преподает в ведущих университетах Западной Европы. График Андрея Белова расписан на несколько лет вперед, но музыкант специально изменил его, чтобы сыграть в Киеве совместный концерт с Nota Bene Chamber Group. "Выступление в Софии Киевской под открытым небом – это моя мечта", – говорит он. Услышать выступление Андрея в Киеве – редкая удача для ценителей музыки. Не пропустите!

4. Концерт этно-группы ДахаБраха, 19 августа в 21.00

Украинскую этно-группу ДахаБраха почти невозможно застать дома из-за плотного графика гастролей за пределами Украины. Одна из таких возможностей – услышать их на Bouquet Kyiv Stage. В Софии Киевской ДахаБраха презентует программу, в которой переплетена музыка разных народов. "Хаотичное" сочетание этнических составляющих, различных инструментов и жанров образует тот неповторимый букет, который прекрасно дополняет атмосферу фестиваля.

5. Концерт Алексея Гринюк, 22 августа в 18.00

Концерты молодого пианиста Алексея Гринюк проходят в самых престижных залах Европы, США, Африки и Азии. Сейчас музыкант живет на два города – Гаага и Лондон, но с большим удовольствием согласился выступить для родного слушателя в рамках Bouquet Kyiv Stage. "Я был внутри Софии Киевской только раз, в детстве, но до сих пор помню то детское переживание и хочу снова окунуться в эту атмосферу", – делится он.

Несколько лет назад Алексей сильно травмировался и находился в коме. После выздоровления ему было трудно играть, однако Алексей не прекращал выступать. Пианисту пришлось придумать собственную манеру нажатия клавиш. Сегодня у него снова плотный концертный график.

"Жизнь дана нам, чтобы интересоваться и познавать. Классическая музыка – как неисчерпаемый клад, поэтому, чем раньше вы начнете интересоваться ею, тем больше узнаете и получите удовольствие", – говорит Алексей Гринюк о классической музыке.

Входна все мероприятия свободный при условии наличия билета на территорию Софии Киевской. Цена — 50 гривен.

Планируйте ваш культурный август с программой фестиваля!