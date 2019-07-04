Меломанам приготуватися: топ-5 музичних подій фестивалю Bouquet Kyiv Stage

Програма Bouquet Kyiv Stage охоплює покази українського кіно, театралізовані екскурсії та інтерактивні активності для дітей (зокрема, є окрема цікава програма для дітей з аутизмом), людей поважного віку, цикл бесід під ясенем із відомими мислителями та культурними діячами.

Однак, основа фестивалю – музика. Її, обіцяють організатори, буде дуже багато. За 11 днів Bouquet Kyiv Stage гості зможуть відвідати 25 концертів. У програмі — класична, сучасна камерна і симфонічна, джазова, електронна, експериментальна музика, концерти українських та зарубіжних гуртів, оркестрів та участь всесвітньо відомих солістів і диригентів.

"Цього року Bouquet Kyiv Stage привозить на фестиваль рекордну кількість українців та західноєвропейські колективи, які виконують твори наших композиторів. Так ми показуємо справжнє обличчя української культури – те, чим можна пишатися не за примусом", - каже Любов Морозова, музична кураторка фестивалю.

Bouquet Kyiv Stage 2019

Мета фестивалю — це, передусім, представити саме українську культуру, розповідає ідейна натхненниця та організаторка Bouquet Kyiv Stage Ірина Буданська. Тож цього року у програмі фестивалю — ще більше українських виконавців, які мають неабиякий успіх на світових сценах.

"Ми хочемо показати, що українська культура має таланти, про які українці практично нічого не знають, у той час як світ шаленіє від них. Ми раді, що саме на нашому фестивалі зможемо відкрити їх для наших людей", - каже Ірина Буданская.

Окрім виступів українських та іноземних виконавців, варто звернути увагу і на фінальні зведені концерти учасників диригентських та музичних воркшопів, які проведе американський партнер U Artist Music.

Ми обрали з програми п’ять музичних подій, які вже сьогодні варто внести у свій планер чи календар:

1. Концерт музики Вікторії Польової, 16 серпня о 19.00

Українська композиторка Вікторія Польова працює зі звуками як містик: майстерно поєднує багатовіковий сакральний досвід людства із вкрай особистими переживаннями. У просторі Софії Київської її музика звучить органічно і дихає кожною паузою, наче жива істота. "Мій адресат — людина, в якій я бачу Бога", — так колись композиторка описала тих, кому адресує свої твори.

Вікторія Польова — одна з найвідоміших українських композиторок, її твори широко виконуються у всьому світі. Їх можна почути на Бетховенському фестивалі у Бонні і Фестивалі камерної музики в австрійському Локенхаузі, в залах Берлінської та Кельнської філармоній, у паризькому Театрі Шатле та на інших найкращих музичних майданчиках світу. Цього року музика Вікторії Польової відкриває фестиваль Bouquet Kyiv Stage.

2. Концерт норвезького музиканта Øystein Sev å g (Ейстена Севога), 16 серпня о 21.00

Цього року на фестивалі Bouquet Kyiv Stage виступить легендарний норвезький музикант і композитор, джазмен Ейстен Севог. Його музику називають простором для медитації. Сам музикант говорить, що прагне допомогти слухачам генерувати довкола себе власний музичний простір. Про настрій його творчості і атмосферу, яку вона створює, свідчать, зокрема, і назви його альбомів: "Закрийте очі і побачте", "Серця космосу", "Простір для переповненого світу"…

3. Концерт Nota Bene Chamber Group. Соліст: Андрій Бєлов (скрипка, Німеччина), 17 серпня о 18.00

Скрипаль Андрій Бєлов успішно представляє Україну на світовій арені високого мистецтва. Музикант виступає по всьому світу, часом маючи кілька концертів в один день на різних континентах. А ще — викладає в провідних університетах Західної Європи. Графік Андрія Бєлова розписаний на кілька років вперед, але музикант спеціально змінив його, щоб зіграти у Києві спільний концерт з Nota Bene Chamber Group. "Виступ у Софії Київській під відкритим небом — це моя мрія", — говорить він. Почути виступ Андрія в Києві — рідкісна вдача для поціновувачів музики. Не пропустіть!

4. Концерт етно-гурту ДахаБраха, 19 серпня о 21.00

Український етно-гурт ДахаБраха майже неможливо застати вдома через щільний графік гастролей за межами України. Одна з таких можливостей — почути його на Bouquet Kyiv Stage. У Софії Київській ДахаБраха презентує програму, в якій переплетена музика різних народів. "Хаотичне" поєднання етнічних складових, різних інструментів і жанрів утворює той неповторний букет, який чудово доповнює атмосферу фестивалю.

5. Концерт Олексія Гринюка, 22 серпня о 18.00

Концерти молодого піаніста Олексія Гринюка проходять в найпрестижніших залах Європи, США, Африки та Азії. Зараз музикант живе на два міста — Гаага і Лондон, але із великим задоволенням погодився виступити для рідного слухача в рамках Bouquet Kyiv Stage. "Я був усередині Софії Київської лише раз, у дитинстві, але досі пам’ятаю те дитяче переживання і хочу знову зануритися в ту атмосферу", — ділиться він.

Кілька років тому Олексій сильно травмувався і перебував у комі. Після одужання йому було важко грати, але Олексій не припиняв виступати. Піаністу довелось вигадати власну манеру натискання клавіш. Сьогодні він знову має щільний концертний графік.

"Життя дано нам, щоб цікавитися та пізнавати. Класична музика — як невичерпний скарб, тому чим раніше ви почнете цікавитись нею, тим більше дізнаєтесь і отримаєте задоволення", — говорить Олексій Гринюк про класичну музику.

Вхід на всі заходи вільний за умови наявності квитка на територію Софії Київської. Ціна — 50 гривень.

Плануйте ваш культурний серпень з програмою фестивалю!