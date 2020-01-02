Меган Маркл и принц Гарри подарили 7-месячному сыну подарок, о котором мечтают все дети

Меган Марк и принц Гарри продолжают наслаждаться новогодними и рождественскими каникулами со своим сыном - 7-месячным Арчи. Все же для герцогов Сассекских это особенный период - их малыш отметил свой первый Новый год. Родители старались сделать этот праздник запоминающимся и масштабным. Напомним, что на католическое Рождество и встречу Нового года 2020 герцог и герцогиня Сассексике улетели в Канаду, нарушив традицию королевской семьи встретить эти праздники вместе. В поездке супругов также сопровождает мама Меган Маркл Дориа Редлан. Для праздника семья арендовала роскошный особняк на берегу океана. При этом журналисты выяснили, что дом принадлежит российскому олигарху, имя которого не разглашается.

Также британские СМИ уже выведали, что же молодые родители подарили своему первенцу. Конечно же, информацию сообщают инсайдеры королевского двора. Сами Меган и Гарри о подобных вещах с журналистами не разговаривают.

Итак, на свой первый новый год малыш Арчи получил сразу несколько подарков. “Канадский Санта Клаус” принес принцу детские книги и парочку конструкторов для развития. А также бассейн, наполненный пластиковыми мячиками - мечта каждого ребенка!

Меган м Гарри с сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Более того , инсайдеры рассказали и про первые успехи маленького принца. Арчи уже может сидеть самостоятельно и пытается ползти.

“Ему очень нравится веселиться и общаться с людьми. Многие дети стесняются новых людей, но только не Арчи: он готов пойти на руки к любому, кто обратится к нему”, - приводит слова друга семьи Меган и Гарри издание US Weekly.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям пробудут на горнолыжном курорте вплоть до первых чисел января следующего года. А вот 9 января Миддлтон будет отмечать день рождения. Уже известно, что принц Уильям подготовил любимой супруге поистине роскошный подарок - лакшери-отдых на острове Мюстик. Жить они будут в особняке за 15 млн долларов.