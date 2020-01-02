Меган Маркл і принц Гаррі подарували 7-місячному сину подарунок, про який мріють всі діти

Меган Марк і принц Гаррі продовжують насолоджуватися новорічними та різдвяними канікулами зі своїм сином - 7-місячним Арчі. Все ж для герцогів Сассекських це особливий період - їх малюк відзначив свій перший Новий рік. Батьки намагалися зробити це свято незабутнім і масштабним. Нагадаємо, що на католицьке Різдво і зустріч Нового року 2020 герцог і герцогиня Сассекські відлетіли в Канаду, порушивши традицію королівської сім'ї зустріти ці свята разом. У поїздці подружжя також супроводжує мама Меган Маркл Доріа Редлан. Для свята родина орендувала розкішний особняк на березі океану. При цьому журналісти з'ясували, що будинок належить російському олігарху, ім'я якого не розголошується.

Також британські ЗМІ вже вивідали, що саме молоді батьки подарували своєму первістку. Звичайно ж, інформацію повідомляють інсайдери королівського двору. Самі Меган і Гаррі про подібні речі з журналістами не розмовляють.

Отже, на свій перший новий рік малюк Арчі отримав одразу кілька подарунків. "Канадський Санта Клаус" приніс принцу дитячі книги і парочку конструкторів для розвитку. А також басейн, наповнений пластиковими м'ячиками - мрія кожної дитини!

Меган м Гаррі з сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Більше того , інсайдери розповіли і про перші успіхи маленького принца. Арчі вже може сидіти самостійно і намагається повзти.

“Йому дуже подобається веселитися і спілкуватися з людьми. Багато дітей соромляться нових людей, але тільки не Арчі: він готовий піти на руки до будь-кого, хто звернеться до нього", - наводить слова друга сім'ї Меган і Гаррі видання US Weekly.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям пробудуть на гірськолижному курорті аж до перших чисел січня наступного року. А ось 9 січня Міддлтон буде відзначати день народження. Вже відомо, що принц Вільям підготував коханійй дружині воістину розкішний подарунок - лакшері-відпочинок на острові Мюстік. Жити вони будуть в особняку за 15 млн доларів.