ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отец Меган Маркл обещает шантажировать дочь до тех пор, пока она не сделает первый шаг

Lite » Стиль жизни 28.01.2020 - 15:02
Отец Меган Маркл обещает шантажировать дочь до тех пор, пока она не сделает первый шаг
Меган Маркл с отцом Томасом

Томас Маркл утверждает, что Меган не идет с ним на контакт

Похоже, что отец Меган Маркл, 75-летний Томас Маркл, не на шутку задумался сделать себе карьеру “светского шоумена”, пользуясь уязвимым положением своей дочери. После официального отречения 8 января от своих королевских обязанностей Меган Маркл и принца Гарри не оставляют в покое не только вездесущие папарацци и журналисты, но также их родственники. Особенно сильно достается Меган. Все же члены королевской семьи Великобритании не будут “опускаться” до уровня сплетен. А вот Томас Маркл не гнушается никаких методов. Отметим, что мужчина не скрывает - за свои откровения он просит гонорар у журналистов. Правда, не разглашает цену вопроса.

Так в интервью программе Good Morning Britain Томас громко заявил, что планирует откровенно шантажировать свою дочь. Якобы другого метода “достучаться” до нее у него нет. До этого мужчина пытался добиться расположения дочери, разжалобив ее. Наверное, под этим методом стоит иметь в виду недавно опубликованный архив редких фото маленькой Меган. Однако герцогиня Сассекская с отцом встречаться не желает. Так что теперь Томас будет действовать более грубо.

Отец Меган Маркл обещает шантажировать дочь до тех пор, пока она не сделает первый шаг

Томас Маркл с маленькой Меган

  • Я буду давать интервью каждый месяц, пока она не позвонит мне. Если после этих моих слов со мной никто не свяжется в течении 30 дней, я снова сделаю публичное заявление. Я не хочу молча сидеть в своей гостиной до конца своей жизни и ждать, что кто-то ко мне обратится”, - резко высказался отец Маркл.

По словам мужчины, с ним даже не хочет связываться его экс-супруга и мама Меган - Дория Редлан. Отметим, что Дория - едва ли не единственный человек из окружения Меган и Гарри, который поддержал их решение. А во-вторых, не пытался все это время нажится на новом статусе Маркл в качестве герцогини Сассекской.

При этом громкие заявления продолжаются сыпаться из уст Томаса. Ранее мужчина утверждал, что Меган никогда не была жертвой расизма, а ее заявления по этому поводу - ложь. Напомним, что еще в 2012 году Меган записала социальный ролик, в котором откровенно призналась, что подверглась травле из-за цвета кожи.

Все это происходит на фоне другого скандала. Так, Томас Марк заявил, что готов давать показания против своей дочери в суде! Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские еще в прошлом году подали в суд на издание Associated Newspapers, которое опубликовало письмо Меган, адресованное ее отцу (не сложно догадаться, кто именно продал это письмо журналистам - сам же Томас). Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что таблоид специально исковеркал информацию из личного письма герцогини, и подал ее в неприглядном свете.

В самом же письме еще от февраля прошлого года Меган настоятельно просила отца прекратить выставлять себя в роли жертвы. Герцогиня даже сама просила близкого человека наконец наладить отношения. Для этого Меган и Гарри неоднократно пытались связаться в Томасом. Однако мужчина сам же саботировал эти встречи. Теперь же отце Меган заявляет, что она не хочет с ним общаться.

Напомним, ранее сестра Меган Маркл уверена в "истинно эгоистичной" мотивации герцогини вернуться к независимой жизни.

Меган Маркл наняла в качестве помощницы актрису, которая играла стриптизершу Принц Гарри отчаянно хочет, чтобы Арчи рос как можно дальше от королевского окружения
Новости Украины семьяМеган Марклпринц Гарри
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь