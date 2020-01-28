Отец Меган Маркл обещает шантажировать дочь до тех пор, пока она не сделает первый шаг

Меган Маркл с отцом Томасом

Томас Маркл утверждает, что Меган не идет с ним на контакт

Похоже, что отец Меган Маркл, 75-летний Томас Маркл, не на шутку задумался сделать себе карьеру “светского шоумена”, пользуясь уязвимым положением своей дочери. После официального отречения 8 января от своих королевских обязанностей Меган Маркл и принца Гарри не оставляют в покое не только вездесущие папарацци и журналисты, но также их родственники. Особенно сильно достается Меган. Все же члены королевской семьи Великобритании не будут “опускаться” до уровня сплетен. А вот Томас Маркл не гнушается никаких методов. Отметим, что мужчина не скрывает - за свои откровения он просит гонорар у журналистов. Правда, не разглашает цену вопроса.

Так в интервью программе Good Morning Britain Томас громко заявил, что планирует откровенно шантажировать свою дочь. Якобы другого метода “достучаться” до нее у него нет. До этого мужчина пытался добиться расположения дочери, разжалобив ее. Наверное, под этим методом стоит иметь в виду недавно опубликованный архив редких фото маленькой Меган. Однако герцогиня Сассекская с отцом встречаться не желает. Так что теперь Томас будет действовать более грубо.

Томас Маркл с маленькой Меган

“Я буду давать интервью каждый месяц, пока она не позвонит мне. Если после этих моих слов со мной никто не свяжется в течении 30 дней, я снова сделаю публичное заявление. Я не хочу молча сидеть в своей гостиной до конца своей жизни и ждать, что кто-то ко мне обратится”, - резко высказался отец Маркл.

По словам мужчины, с ним даже не хочет связываться его экс-супруга и мама Меган - Дория Редлан. Отметим, что Дория - едва ли не единственный человек из окружения Меган и Гарри, который поддержал их решение. А во-вторых, не пытался все это время нажится на новом статусе Маркл в качестве герцогини Сассекской.

При этом громкие заявления продолжаются сыпаться из уст Томаса. Ранее мужчина утверждал, что Меган никогда не была жертвой расизма, а ее заявления по этому поводу - ложь. Напомним, что еще в 2012 году Меган записала социальный ролик, в котором откровенно призналась, что подверглась травле из-за цвета кожи.

Все это происходит на фоне другого скандала. Так, Томас Марк заявил, что готов давать показания против своей дочери в суде! Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские еще в прошлом году подали в суд на издание Associated Newspapers, которое опубликовало письмо Меган, адресованное ее отцу (не сложно догадаться, кто именно продал это письмо журналистам - сам же Томас). Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что таблоид специально исковеркал информацию из личного письма герцогини, и подал ее в неприглядном свете.

В самом же письме еще от февраля прошлого года Меган настоятельно просила отца прекратить выставлять себя в роли жертвы. Герцогиня даже сама просила близкого человека наконец наладить отношения. Для этого Меган и Гарри неоднократно пытались связаться в Томасом. Однако мужчина сам же саботировал эти встречи. Теперь же отце Меган заявляет, что она не хочет с ним общаться.

Напомним, ранее сестра Меган Маркл уверена в "истинно эгоистичной" мотивации герцогини вернуться к независимой жизни.