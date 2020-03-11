Меган Маркл и принц Гарри нашли утешение в кругу молодежи после "унижения" со стороны семьи (фото)

Меган Маркл и принц Гарри, несмотря на возможную обиду, решили не покидать Великобританию сразу же после службы по случаю Дня содружества наций (9 марта). Хотя все основания поскорее улететь в Канаду у герцогов Сассекских были. В сети все еще возмущены крайне холодным приемом, который Меган и Гарри устроили их родственники. Напомним, что в сети появилось видео, на котором видно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали приветствие своих “беглых родственников”. Более того, Сассекских не приглсили на торжественный прием перед началом службы. В данной ситуации Меган и Гарри повели себя очень достойно. А 10 марта пара посетила один из благотворительных фондов, которому покровительствует принц Гарри. На снимках влюбленные сияют от счастья! Хотя бы кто-то, пускай даже посторонние люди, принимают их с уважением.

Так, 10 марта Меган Маркл и принц Гарри посетили благотворительную организацию Queen's Commonwealth Trust со штаб-квартирой в Лондоне. Здесь герцоги в более чем дружелюбной обстановке пообщались с сотрудниками организации.

Фото: Hazel Thompson for crossfireagency.com

Отметим, что Queen's Commonwealth Trust (Фонд королевского содружества) оказывает финансовую и другие виды поддержки различным объединениям молодых лидеров во всем мире. С условием, что эти молодежные организации служат интересам своей общины. Решают какие-то проблемы, могут трудоустроить других людей и т.д. Герцог и герцогиня Сассекские являются президентом и вице-президент Фонда Королевского содружества.

Меган и Гарри провели встречу с молодыми лидерами в стенах Букингемского дворца. Здесь они обсудили равные возможности развития для всех, в том числе возможность трудоустройства людей с проблемами психического здоровья. Меган делала также акцент на теме реализации такими небольшими объединениями людей проектов, которые могли бы решать более глобальные проблемы. К примеру, эко-проблема — одна из топ-тем, которыми Маркл планирует заниматься после отречения. Напомним, что официально отказ Меган и Гарри от обязанностей королевской семьи вступает в силу с 1 апреля.

К слову, принц Гарри долгое время и сам был членом Фонда королевского содружества. Что помогало ему добиваться важных целей.

В своей небольшой речи Гарри сделал акцент на том, как следующее поколение молодых лидеров может приближать глобальные перемены. Ведь сейчас у молодежи есть на это гораздо больше ресурсов.

“У вас есть целая группа молодых людей, которые попросту имеют совершенно другое мышление. Вы можете еще больше сосредоточиться на том, как сделать многие вещи по-другому — это удивительная возможность”, — отметил Гарри.

Как прошла встреча Меган и Гарри с молодыми лидерами

Отдельного внимания, конечно же, заслуживает образ Меган Маркл, который она выбрала для встречи с членами Queen's Commonwealth Trust.

Меган появилась в трикотажном макси-платье ассиметричного кроя. Платье насыщенного песочного оттенка украшено длинными объемными рукавами и слегка “срезанной” юбкой. Платье очень выгодно подчеркнуло фигуру Меган, которая быстро смогла вернуться в форму после рождения первенца (принц Арчи родился в мае 2019 года). Волосы герцогиня распустила, слегка завив их в локоны. Макияж сделан также в максимально естественных оттенках. Из украшений — едва заметные гвоздики в ушах.

Фото: instagram.com/sussexroyal

В целом образ получился приглушенный. Его даже можно назвать аскетичным. Однако именно это и делает его стильным.