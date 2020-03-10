Последний привет: в сети показали, как Кейт Миддлтон и принц Уильям "отшили" Меган и Гарри (видео)

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Первая за многое время встреча братьев прошла холодно и недружелюбно

Прошедшая церковная служба в Лондоне по случаю празднования Дня Содружества Наций стала “сенсационной” по ряду причин. Во-первых, это последнее официальное мероприятие, которое Меган Маркл и принц Гарри посещали в статусе высокопоставленных членов королевской семьи. С 1 апреля их отречение вступает в силу, после чего Меган и Гарри начнут строить независимую от влиятельных родственников жизнь. Кроме того, впервые после “Мегзита” (8 января) герцоги Сассекские и Кембриджские смогли встретиться и пообщаться друг с другом… Но общения так и не было!

В сети обсуждают не наряды Миддлтон и Меган, а их крайне холодный прием. На этот раз явно не на высоте была именно герцогиня Кембриджская, чего от нее никто не ожидал.

Так, в сети появилось видео, на котором запечатлена первая за многое время после скандала встреча Кембриджских и Сассекских. И прошла она крайне недружелюбно.

Напомним, что раньше всех в Вестминстерское аббатство прибыли Меган Маркл и принц Гарри. Как выяснилось, их не пригласили на особенный прием по случаю начала церковной службы. На этой встрече собрались все старшие члены королевской семьи. Именно из-за этого мероприятия принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз и Елизавета II прибыли в церковь позже остальных.

Вторыми публика встречала Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Когда герцоги зашли в Вестминстерское аббатство, на своих местах во втором ряду уже сидели Меган и Гарри. А также принц Эдвард (младший сын Елизаветы II) и его супруга Софи, графиня Уэссекская. Подойдя к своим местам, Уильям и Кэтрин мило поздоровались с Эдвардом и Софией. Мужчины обменялись приветствиями. Дамы - улыбками.

После чего следовало бы ожидать, что Уильям и Кэтрин поздороваются с герцогами Сассекскими. Однако этого не произошло. На их явное “привет” принц Уильям только кивнул, даже не подав руки младшему брату. А Миддлтон и вовсе проигнорировала их приветствие. Кембриджские сразу же заняли свои места. А Меган и Гарри лишь в недоумении посмотрели друг на друга. Соответствующее видео было опубликовано на страничке “Sussex Ailesi”.

Видео: instagram.com/sussexailesi

Пользователи сети были крайне возмущены таким поведением герцогов Кембриджских. Многие отметили, что их реакция недостойна будущих короля и королевы Великобритании. И в данной ситуации даже более благородно повели себя Меган и Гарри.

“И где королевская выдержка, принц Уильям”, “И это так ты приветствуешь своего “горячо любимого” младшего брата?!”, “Не ожидала такой реакции со стороны Кейт, позор”, “Только мне их поведение кажется абсолютно отвратительным?”

Кроме того, во время всей службы братья и их жёны так и не обмолвились друг с другом ни словом! Расходились они также по отдельности.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон подарила "вторую жизнь" уникальному платью Jenny Packham во время гала-ужина Place2Be.