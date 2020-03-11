Меган Маркл і принц Гаррі знайшли утіху в колі молоді після "приниження" з боку сім'ї (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі, незважаючи на можливу образу, вирішили не залишати Великобританію відразу ж після служби з нагоди Дня співдружності націй (9 березня). Хоча всі підстави скоріше полетіти в Канаду у герцогів Сассекських були. У мережі все ще вкрай обурені холодним прийомом, який Меган і Гаррі влаштували їхні родичі. Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як Кейт Міддлтон і принц Вільям проігнорували привітання своїх "втікачів-родичів". Більш того, Сассекських не приглсили на урочистий прийом перед початком служби. В даній ситуації Меган і Гаррі повели себе дуже гідно. А 10 березня пара завітала до одного з благодійних фондів, якому протегує принц Гаррі. На знімках закохані сяють від щастя! Хоча б хтось, нехай навіть сторонні люди, приймать їх з повагою.

Так, 10 березня Меган Маркл і принц Гаррі відвідали благодійну організацію Queen's Commonwealth Trust зі штаб-квартирою в Лондоні. Тут герцоги в більш ніж доброзичливій обстановці поспілкувалися з працівниками організації.

Фото: Hazel Thompson for crossfireagency.com

Зазначимо, що Queen's Commonwealth Trust (Фонд королівської співдружності) надає фінансову та інші види підтримки різним об'єднанням молодих лідерів в усьому світі. З умовою, що ці молодіжні організації служать інтересам своєї громади. Вирішують якісь проблеми, можуть працевлаштувати інших людей і т. д. Герцог і герцогиня Сассекські є президентом і віце-президент Фонду Королівського співдружності.

Меган і Гаррі провели зустріч з молодими лідерами у стінах Букінгемського палацу. Тут вони обговорили рівні можливості розвитку для всіх, у тому числі можливість працевлаштування людей з проблемами психічного здоров'я. Меган також робила акцент на темі реалізації такими невеликими об'єднаннями людей проектів, які могли б вирішувати більш глобальні проблеми. Наприклад, еко-проблема — одна з топ-тем, якими Маркл планує займатися після зречення. Нагадаємо, що офіційно відмова Меган і Гаррі від обов'язків королівської сім'ї набирає чинності з 1 квітня.

До речі, принц Гаррі довгий час і сам був членом Фонду королівської співдружності. Що допомагало йому досягти важливих цілей.

У своїй невеликій промові Гаррі зробив акцент на тому, як наступне покоління молодих лідерів може наближати глобальні зміни. Адже зараз у молоді є на це набагато більше ресурсів.

“У вас є ціла група молодих людей, які просто мають зовсім інше мислення. Ви можете ще більше зосередитися на тому, як зробити багато речей по-іншому — це дивовижна можливість", — зауважив Гаррі.

Як пройшла зустріч Меган і Гаррі з молодими лідерами

Окремої уваги, звичайно ж, заслуговує образ Меган Маркл, який вона вибрала для зустрічі з членами Queen's Commonwealth Trust.

Меган з'явилася в трикотажному максі-платті асиметричного крою. Плаття насиченого пісочного відтінку прикрашене довгими широкими рукавами і злегка "зрізаною" спідницею. Сукня дуже вигідно підкреслила фігуру Меган, яка швидко змогла повернутися у форму після народження первістка (принц Арчі народився в травні 2019 року). Волосся герцогиня розпустила, злегка завивши його в локони. Макіяж зроблений також в максимально природних відтінках. З прикрас — ледь помітні гвоздики у вухах.

Фото: instagram.com/sussexroyal

У цілому образ вийшов приглушений. Його навіть можна назвати аскетичним. Проте саме це і робить його стильним.