Как принцесса Диана: Кейт Миддлтон вышла в свет в уникальном винтажном платье

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон покорила гостей приема уникальным образом

Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят ну очень насыщенные будни в Ирландии. Официальный визит герцогов Кембриджских в этой стране продлится с 3 по 5 марта. На эти три дня правительство и всевозможные общественные организации страны подготовили для Кэтрин и Уильяма множество встреч. Тем временем модные СМИ спешат запечатлеть каждый новый образ герцогини Кембриджской. А демонстрирует она их по нескольку в день! На второй день ирландского тура, 4 марта в центре внимания оказалось платье от Oscar de la Renta.

Вечером 4 марта в Ирландском музее литературы в Дублине состоялся торжественный прием по случаю приезда супругов Кембриджских. Отмечается, что музей был открыт прошлым летом и расположен в одном из старых особняков в столице Ирландии. Открытию музея местные чиновники очень гордятся. Поэтому не удивительно, почему именно в его стенах было решено провести прием. Музей был открыт в партнерстве между исследовательским университетом Юниверсити Колледж Дублин и Национальной библиотекой Ирландии.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

По приходу Кейт Миддлтон и принцу Уильяма дали рассмотреть один из самых ценных экспонатов музея — первый выпуск романа “Улисс” ирландского писателя Джеймса Джойса 1922 года. Книга также подписана автором!

Колетт О'Флаэрти, хранительница специальных коллекций в Национальной библиотеке Ирландии, отметила: “Это самое первое издание тиража, мы называем его “Копия № 1” первого издания. Это большое сокровище в нашей коллекции и оно абсолютно бесценное”.

В пресс-службе герцогов Кембриджских подчеркнули, что прием 4 марта был организован Саймоном Ковни, заместителем премьер-министра Ирландии. Ковни также является министром иностранных дел и торговли Ирландии, отвечающим за Brexit.

В слегка завуалированной ссылке на выход Великобритании из ЕС 37-летний принц Уильям сказал: “Поскольку мы видим, что в будущем произойдут некоторые изменения в наших отношениях, мы никогда не должны забывать, как далеко мы за последние десятилетия продвинулись в преобразовании отношений между нашими двумя островами”.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям отметил, что “взрослея”, он наблюдал “неприятности” от которых пострадали многие люди в Великобритании и Ирландии. Вот почему одним из “поистине глубоких моментов” для него и его жены во время их визита было их посещение Сада памяти на площади Парнелла в Дублине — мемориала, который чествует тех, кто боролся против британского правления.

“Когда мы стояли на скалах в Хоуте и смотрели на Ирландское море, всего в 50 милях от британской береговой линии, было легко понять, почему столь многим людям так трудно устоять перед приманкой этой прекрасной страны”, — заметил Уильям.

В заключение герцог произнес тост “Президенту Ирландии и народу этой замечательной страны, в знак благодарности за теплый прием, который, я надеюсь, станет для нас первым из многих визитов”.

Затем на трибуну вышел премьер-министр Ирландии и умилил всех присутствующих небольшой ремаркой. Кейт Миддлтон засмеялась, когда Саймон Ковни сообщил, что его дети написали письма принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, приглашая их приехать в Ирландию. Когда они станут старше!

“Я надеюсь, что они примут эти письма с улыбкой. Поскольку могу заверить вас, что они не соблюдают протоколы обычного способа обращения с королевской семьей”, — пошутил Ковни.

На мероприятии присутствовало около 100 человек. Кэтрин и Уильям встретились с группами гостей, каждая из которых представляла разные темы: политика, культура и молодежь, гражданское общество. Среди участников были поэт, танцор, писатель, продюсер кино и театра, а также представитель Ирландского совета по делам беженцев.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Перед гостями Кейт Миддлтон появилась в винтажном платье от Oscar de la Renta. Классический дизайн выполнен из ярко-розовой гамме в черный горошек. Платье длины чуть ниже колена декорировано воротником с рюшами и жабо. Рукава и жабо дополнительно украшены черной бархатной отделкой. Осиную талию герцогини подчеркивает широкий бархатный пояс.

Точно неизвестно, где герцогиня приобрела это уникальное платье. В британских модных СМИ предполагают, что стилисты Кэтрин заказали платье в известном в Великобритании магазине William Vintage — поставщик уникальных винтажных платьев для известных персон. Его клиентами являются Амаль Клуни, Виктория Бекхэм и Рианна. Даже Меган Маркл покупала здесь наряды.

Многим поклонникам Миддлтон в таком наряде напомнила принцессу Диану, которая любила подобный стиль.

Изысканный образ супруги принца Уильяма довершают черные бархатные туфли от Jimmy Choo (895 долларов). Клатч с золотым декором — также от Jimmy Choo.

Из аксессуаров — серьги за £ 5 от британского ритейлера и королевского фаворита Accessorize. Волосы Миддлтон собрала в высокий хвостик с романтичными локонами.

Новый образ Миддлтон сочетает в себе несколько трендов. Это горошек (который будут актуален в новом сезоне), складки и оборки.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон появилась в пальто 12-летней давности, которое носила до замужества с принцем Уильямом.