Меган Маркл считает себя крайне униженной из-за ограничений Елизаветы II

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл даже отказалась сопровождать Гарри во время его поездки в Шотландию

Похоже, что Меган Марк и принц Гарри еще долго “будут расплачиваться” за свое свободолюбие. В последнее время на чету герцогов Сассекских обрушилась новая волна новостей. И не самых приятных! Напомним, что с 1 апреля официально вступает в силу отречение Меган и Гарри от королевских обязанностей. После чего пара намерена переехать в США (ближе к материа Меган), где они уже присмотрели роскошный особняк в Малибу за 7 млн долларов. Казалось бы, паре ничто не должно мешать строить свою жизнь, независимую от монаршей семьи. Однако влиятельные родственники Меган и Гарри их без “санкций” не оставили.

Напомним, что Елизавета II запретила своему младшему внуку и его супруге использовать имя “Sussex Royal” в качестве торгового знака. То есть пара не сможет зарабатывать на нем. Однако формально они остаются герцогами Сассекскими. При этом Меган и Гарри уже успели потратить немалую сумму на создание своего сайта, зарегистрировать благотворительный фонд и т.д.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Еще одна “санкция” от Елизавета касается Гарри. Младший внук Ее Величества должен пройти испытательный срок в 12 месяцев. Если за то время принц Гарри не будет замечен в каком-нибудь скандале, отбрасывающем тень на королевскую семью Великобритании, ему вернут право носить военную форму и использовать свои военные регалии. И то не все!

Все это вызвало возмущение у Меган Маркл. По словам инсайдера Daily Mail, супруга принца Гарри буквально чувствует себя униженной из-за череды запретов и ограничений Елизаветы II. По словам источника, Меган постоянно со своими друзьями обсуждает запрет королевы на использование бренда “Sussex Royal”. Теперь еще появился “испытательный срок” для Гарри. Как отмечает Меган, к ним всегда было более жесткое внимание, чем к другим членам монаршей семьи.

“Меган оскорблена до глубины души”, - подчеркивает инсайдер Daily Mail.

При этом Меган и Гарри и не думали “наживаться” на своем титуле и как-то злоупотреблять привилегиями. По словам Меган, они с Гарри зарегистрировали десятки товаров под торговом маркой “Sussex Royal” только для того, чтобы избежать недобросовестного предпринимательства со стороны других в будущем. И все же королева Великобритании посчитала иначе.

“Меган продолжает борьбу с завистью и мелочностью людей, которые пытаются им навредить. Вместе с тем, герцогиня хочет сосредоточиться на добрых поступках, поддерживать супруга во всех начинаниях и стать лучшей матерью для Арчи”, - цитирует слова инсайдера Daily Mail.

Принц Гари в Шотландии на эко-форуме (фото: instagram.com/sussexroyal)

Все это привело к глубокой обиде со стороны Меган. Как известно, на данный момент принц Гарри находится в Эдинбурге, Шотландия. Здесь он посетил конференцию, посвященную экологическим путешествиям. Также он посетил вечер, приуроченный в честь запуска новой эко-ориентированной туристической компании Travalyst. Меган отказалась сопровождать своего супруга в этой поездке. Так как не желает лишний раз встречаться с королевскими родственниками. Супруги решили встретиться после официального мероприятия в Лондоне.