Меган Маркл отказалась лететь на похороны принца Филиппа: названа причина

По данным издания, принц Уильям уже отказался от участия в праздничных церемониях в ближайшие дни. Вся королевская семья будет соблюдать траур две недели (жители Британии только до 17 апреля). Члены семьи продолжат посещать официальные мероприятия и там, где это уместно, будут с траурными повязками.

Траурные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (17:00 по киевскому времени) и будут транслироваться по телевидению. За гробом будут идти члены королевской семьи, в том числе наследник престола Чарльз, принц Уэльский. Королева отправится в часовню отдельно.

После церемонии герцог будет захоронен в королевском склепе часовни Святого Георга в Виндзорском замке.

Стало известно, что принц Гарри обязательно прилетит в Лондон из Лос-Анджелеса, чтобы принять участие в похоронах своего дедушки. А вот его супруга Меган Маркл останется в США. Она, как известно, ждет второго ребенка, и врач рекомендовал ей воздержаться от утомительных перелетов.

То, что герцогиня Сассекская решила воздержаться от участия в похоронах принца Филиппа, уже вызвало критику в ее адрес в британских СМИ. Одновременно эксперты по отношениям между членами королевской семьи в один голос утверждают, что присутствие Гарри на траурной церемонии поможет ему достичь примирения с ближайшими родственниками.

Принять участие в похоронной процессии и лично проститься с принцем Филиппом сможет только 30 человек. Официально список приглашенных огласят 15 апреля.