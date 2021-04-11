Меган Маркл відмовилася летіти на похорон принца Філіпа: названа причина

За даними видання, принц Вільям вже відмовився від участі у святкових церемоніях найближчими днями. Вся королівська сім'я буде дотримуватися трауру два тижні (жителі Британії тільки до 17 квітня). Члени сім'ї продовжать відвідувати офіційні заходи та там, де це доречно, будуть з жалобними пов'язками.

Жалобні заходи розпочнуться о 15:00 за місцевим часом (17:00 за київським часом) і будуть транслюватися по телебаченню. За труною будуть йти члени королівської сім'ї, в тому числі спадкоємець престолу Чарльз, принц Уельський. Королева відправиться в каплицю окремо.

Після церемонії герцог буде похований в королівському склепі каплиці Святого Георга у Віндзорському замку.

Стало відомо, що принц Гаррі обов'язково прилетить в Лондон з Лос-Анджелеса, щоб взяти участь у похоронах свого дідуся. А ось його дружина Меган Маркл залишиться в США. Вона, як відомо, чекає другу дитину, і лікар рекомендував їй утриматися від стомлюючих перельотів.

Те, що герцогиня Сассекська вирішила утриматися від участі в похоронах принца Філіпа, вже викликало критику на її адресу в британських ЗМІ. Одночасно експерти з відносин між членами королівської сім'ї в один голос стверджують, що присутність Гаррі на жалобній церемонії допоможе йому досягти примирення з найближчими родичами.

Взяти участь у похоронній процесії та особисто попрощатися з принцом Філіпом зможе лише 30 осіб. Офіційно список запрошених оголосять 15 квітня.