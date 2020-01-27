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Меган Маркл наняла в качестве помощницы актрису, которая играла стриптизершу

Lite » Стиль жизни 27.01.2020 - 12:16
Меган Маркл наняла в качестве помощницы актрису, которая играла стриптизершу
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Бет Херлихи уже успела организовать для Меган несколько встреч в Канаде

Меган Маркл все же поняла, что и в новой независимой жизни в Канаде ей не обойтись без помощницы. Напомним, что в связи с переездом Меган пришлось уволить свою “правую руку” - Натали Кэмпбелл, с которой проработала чуть больше полутора лет. Место Кэмпбелл заняла 33-летняя британка Бет Херлихи - бывшая актриса и модель. Конечно же, британские СМИ поспешили найти несколько пикантных подробностей о новой ассистентке Маркл.

Так, журналисты узнали, что актриса и модель Бет Херлихи ранее сыграла роль стриптизерши в одном из эпизодов сериала “Холлиокс поздней ночью”. Это “постановка”, которая рассказывает о жизни студентов в маленьком вымышленном городе. В одном из эпизодов Бет появляется в кадре в нижнем белье, исполняя эротический танец в попытке соблазнить главного героя. Спойлер: героиню Бет Хани в конечном итоге убил один из героев сериала в таинственном повороте сюжета убийств.

Меган Маркл наняла в качестве помощницы актрису, которая играла стриптизершу

Бет Херлихи в роли стриптизерши в фильме “Холлиокс поздней ночью” (кадр из фильма)

Девушка снималась в основном в эпизодических ролях в малоизвестных фильмах - под псевдонимом Бет Коудли. Помимо актерского мастерства, Бет Коудли, также посвящала себя работе модели. К примеру, в 2012 году она принимала участие в глянцевой съемке, позируя в облегающем костюме из латекса.

Меган Маркл наняла в качестве помощницы актрису, которая играла стриптизершу

Также стало известно, что новая помощница Меган завершила актерскую карьеру в 2016 году. Именно тогда Меган и Гарри предложили Херлихи стать координатором мероприятий благотворительного фонда герцогов Сассекских и Кембриджских. По сообщениям The Mail On Sunday, после того, как в 2018 году герцоги Сассекские вышли из фонда, Бет продолжила сотрудничество с Меган и Гарри.

Сообщается, что Бет уже успела организовать для Меган несколько важных встреч в Ванкувере в начале этого месяца. К примеру, визит в приют для женщин.

Напомним, что уволенная на прошлой неделе Натали Кэмпбелл стала девятым сотрудником, которого уволили Меган Маркл и принц Гарри. На данный момент герцоги Сассекские решают проблему поиска няни для Арчи. Инсайдеры семьи подчеркивают, что у Меган чрезмерно завышенные требования.

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