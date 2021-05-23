Майское лунное затмение перевернет жизнь этих знаков Зодиак с ног на голову

Дева

Астрологи говорят, что Дева сможет справиться едва ли не с любым делом, за которое возьмется. Возможны приятные знакомства, встречи с людьми, которые вдохновятся вашими идеями и станут вашими партнерами в делах и по жизни. Высоким будет творческий потенциал Девы - вам легко удастся выйти за привычные рамки и удивить мир своими талантами.

Скорпион

Скорпион будет полон энергии, готов к любым свершениям и реализации самых безумных идей. Астрологи советуют не бояться трудностей и браться за самые сложные дела - шансы на успех очень высоки. При этом найдутся люди, которые захотят помочь делом или советом.

Козерог

У Козерога есть шанс получить деньги, благодаря которым вы сможете осуществить свои идеи, однако имейте в виду, что поддерживают вас сейчас отнюдь не бескорыстно. Некоторых Козерогов ждут незабываемые свидания, горячие признания. Возможно именно в это время вы примете решение о вступлении в брак или переходе на новый этап отношений.

Нас ждет "Цветочная Луна"

Полное лунное затмение состоится 26 мая в 14:18 по киевскому времени. В Украине это событие увидеть, увы, не получится, но влиять оно на нас конечно же будет. А вот Суперлуние, когда Луна будет казаться на 14% больше, на 30% ярче, при ясной погоде мы сможем наблюдать. Майское полнолуние еще называют "Цветочной Луной".