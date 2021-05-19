Ингрессия Солнца в Близнецах: кого ждет успех в этот период, и чего опасаться

Астролог рассказала про ингрессию Солнца в знак Зодиака Близнецы, что случится 20 мая. Чего ждать от этого уникального периода - шансы на успех, возможности, перспективы и вероятные опасности - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Эксперт назвала это период "интеллектуальным оргазмом". По ее словам, общество становятся более разговорчивым, кто-то стремится к знаниям или просто к информации.

Но следует быть осторожными, так как возникает много пустых разговоров, пускаются сплетни, может происходить обмывание косточек друзей и знакомых.

В чем преимущества Солнца в Близнецах:

Этот период благоприятен для: