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Майское лунное затмение перевернет жизнь этих знаков Зодиак с ног на голову

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Воскресенье 23 мая 2021 06:20
Майское лунное затмение перевернет жизнь этих знаков Зодиак с ног на голову Фото: Гороскоп на лунное затмение 26 мая (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 сулит трем знакам Зодиака особые перемены, которые принесет им лунное затмение 26 мая. Этот день будет по-настоящему особенным, поскольку одновременно произойдет Суперлуние - спутник Земли будет самым большим в нынешнем году. Кто эти счастливчики, которым звезды и планеты подарят уникальный шанс - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет astrozodiac.

Дева

Астрологи говорят, что Дева сможет справиться едва ли не с любым делом, за которое возьмется. Возможны приятные знакомства, встречи с людьми, которые вдохновятся вашими идеями и станут вашими партнерами в делах и по жизни. Высоким будет творческий потенциал Девы - вам легко удастся выйти за привычные рамки и удивить мир своими талантами.

Скорпион

Скорпион будет полон энергии, готов к любым свершениям и реализации самых безумных идей. Астрологи советуют не бояться трудностей и браться за самые сложные дела - шансы на успех очень высоки. При этом найдутся люди, которые захотят помочь делом или советом.

Козерог

У Козерога есть шанс получить деньги, благодаря которым вы сможете осуществить свои идеи, однако имейте в виду, что поддерживают вас сейчас отнюдь не бескорыстно. Некоторых Козерогов ждут незабываемые свидания, горячие признания. Возможно именно в это время вы примете решение о вступлении в брак или переходе на новый этап отношений.

Нас ждет "Цветочная Луна"

Полное лунное затмение состоится 26 мая в 14:18 по киевскому времени. В Украине это событие увидеть, увы, не получится, но влиять оно на нас конечно же будет. А вот Суперлуние, когда Луна будет казаться на 14% больше, на 30% ярче, при ясной погоде мы сможем наблюдать. Майское полнолуние еще называют "Цветочной Луной".

Ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым невероятно повезет в июне 2021 года.

Также астролог Арина Артуровна рассказала про особенный период, связанный с ингрессией Солнца в знаке Зодиака Близнецы.

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