Травневе місячне затемнення переверне життя цих знаків Зодіак з ніг на голову

Гороскоп 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку особливі зміни, які принесе їм місячне затемнення 26 травня. Цей день буде по-справжньому особливим, оскільки одночасно відбудеться Супермісяць - супутник Землі буде найбільшим в нинішньому році. Хто ці щасливчики, яким зірки і планети подарують унікальний шанс - читайте нижче в нашому матеріалі.

Діва

Астрологи кажуть, що Діва зможе впоратися чи не з будь-якою справою, за яку візьметься. Можливі приємні знайомства, зустрічі з людьми, які надихнуться вашими ідеями і стануть вашими партнерами в справах і по життю. Високим буде творчий потенціал Діви - вам легко вдасться вийти за звичні рамки і здивувати світ своїми талантами.

Скорпіон

Скорпіон буде сповнений енергії, готовий до будь-яких звершень і реалізації самих божевільних ідей. Астрологи радять не боятися труднощів і братися за найскладніші справи - шанси на успіх дуже високі. При цьому знайдуться люди, які захочуть допомогти справою або порадою.

Козеріг

У Козерога є шанс отримати гроші, завдяки яким ви зможете здійснити свої ідеї, проте майте на увазі, що підтримують вас зараз аж ніяк не безкорисливо. Деяких Козерогів чекають незабутні побачення, гарячі зізнання. Можливо саме в цей час ви приймете рішення про вступ в шлюб або перехід на новий етап стосунків.

Нас чекає "Квітковий Місяць"

Повне місячне затемнення відбудеться 26 травня о 14:18 за київським часом. В Україні цю подію побачити, на жаль, не вийде, але впливати вона на нас звичайно ж буде. А ось Супермісяць, коли Місяць буде здаватися на 14% більше, на 30% яскравіше, при ясній погоді ми зможемо спостерігати. Травневий повний місяць ще називають "Квітковим Місяцем".