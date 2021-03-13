Не Масленица: что на самом деле мы должны праздновать 14 марта

Эксперты обратили внимание, что в современности традиции встречи весны с веселыми гуляниями на свежем воздухе со всякими вкусностями и напитками сохранились по сей день. Однако в основу праздника Колодия были заложены брачные мотивы и, в частности, наказание холостых.

Колодия совпадала по времени с последней неделей Масницы, которую также называли Бабьей неделей - тогда, по обычаю, в течение этой недели мужчины должны были слушаться женщин и выполнять все их капризы.

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Само же празднование Колодия характерно только для Украины и Беларуси, и уходит своими корнями глубоко в дохристианские времена.

В календарях предков первые упоминания о Маснице датируются еще IV в. н. е.- тогда праздник активно отмечался не только в период язычества, но и после введения христианства в 988 году. Наибольшую популярность праздник получил в IX-XII веках, во времена и на территории Киевской Руси.

Этнограф Галина Олейник рассказала, что в разных регионах Украину праздник называли по своему. Так, например, на Гуцульщине его называли Пущенние, на Львовщине - Запусти, а центральная Украина проходила эту неделю под знаком Колодия.

"По празднику мы можем дать основные четыре вектора: прощание с застольем, развлечениями, жирными блюдами и пост. Пост - это прежде всего духовное ограничение себя в развлечениях", - отметила она.

Бытовал обряд, когда парням привязывали колодку, как знак покаяния за то, что не женились.

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"Колодку привязывали всем неженатым мужчинам, независимо от социального статуса. В широкую среду также волокли колодку от дома к дому. Это было прощение с забавами и гостинами. На этой неделе дети в последний раз перед Пасхой приезжали к родителям в гости, на вареники. В период поста забав, дней рождений не справляли и не танцевали", - рассказала эксперт.

Также этнограф объяснила, какой на самом деле символ Масницы - Колодия: блины или вареники.

"Блин - это символ солнца, а вареник - символ месяца. Вся центральная Украина - это исключительно вареники. И это вареники с творогом. В некоторых этнографических записях говорится, что вареники варили по четыре раза в день, потому что двери от гостей не закрывались. Понедельник - окаянный, вторник - веселый, среда - широкая. Понедельник был исключительно женским днем, куда не допускались даже девушки. Это рождение Колодия. Полено (колодку) пеленали в пеленки. Во вторник уже совершали крестины. В среду уже колодка. У нас никогда не было кулачных боев, так как считалось, что эта неделя должна быть веселой, радостной, семейной", - сказала Олейник.

Что нужно есть на Колодия / Масленицу - вареники или блины (иллюстративное фото: freepik.com

Добавим также, что некоторые этнографы убеждены, что украинский аналог Масленицы не просто видоизменился, а полностью заменился другим, который не имеет ничего общего с украинской культурой и традициями, несмотря на маленькие общие признаки.