Мартовское полнолуние в Весах: что запрещено делать, чтобы не привлечь неудачу

Полнолуние в Весах состоится вечером 28 марта и пройдет в знаке Зодиака Весы. Астролог советует соблюдать максимум деликатности в поведении и высказываниях, чтобы не навлечь на себя неприятности.
О рисках и возможностях, которое нам даст мартовское полнолуние, рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна.
Событие высветит все проблемы и нюансы, которые имеются у вас в партнерских отношениях (личных, бизнесовых, семейных), так как в этот период буду хорошо видны минусы и плюсы любой ситуации. И решения этих проблем будут приходить через дипломатию, консенсус и удовлетворение обеих сторон.
Астролог советует быть дипломатичнее и научиться слушать близких.
"Уберите свой эгоцентризм и прислушайтесь к партнеру. И тогда полнолуние поможет указать вам, с кем вам стоит вести совместные проекты, с кем и как выстраивать долгосрочные перспективные отношения, каким образом выстроить командную роботу", - рассказывает она.
Это отличное время, чтоб уменьшить дозу формальности, проявить аристократизм, хорошие манеры, посоветоваться с коллегами или компетентными людьми в своей отрасли.
Во время полнолуния не стоит провоцировать конфликты, проявлять недоброжелательность, эгоизм и хамство.
"Это будет чревато срывом сделок и планов. Даже у заядлых грубиянов в это время появится готовность к диалогу", - резюмировала астролог.
Ранее астролог рассказала также про все ключевые события марта 2021, которые могут тем или иным образом повлиять на нашу жизнь.