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Березнева повня у Терезах: що заборонено робити, щоб не привернути невдачі

Автор: Світлана Мащенко

Повня у Терезах відбудеться ввечері 28 березня і пройде в знаку Зодіаку Терези. Астролог радить дотримуватися максимум делікатності у поведінці та висловлюваннях, щоб не накликати на себе неприємності.

Про ризики і можливості, що нам дасть березнева повня, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна.

Повня відбудеться о 21:48

Подія висвітить всі проблеми та нюанси, які є у вас в партнерських відносинах (особистих, бізнесових, сімейних), оскільки в цей період буду добре видно мінуси і плюси будь-якої ситуації. І вирішення цих проблем будуть приходити через дипломатію, консенсус і задоволення обох сторін.

Що потрібно зробити в цей час

Астролог радить бути дипломатичніше і навчитися слухати близьких.

"Заберіть свій егоцентризм і прислухайтеся до партнера. І тоді повня допоможе вказати вам, з ким вам варто вести спільні проекти, з ким і як вибудовувати довгострокові перспективні відносини, яким чином вибудувати командну роботу", - розповідає вона.

Це відмінний час, щоб зменшити дозу формальності, проявити аристократизм, хороші манери, порадитися з колегами або компетентними людьми у своїй галузі.

Як не можна поводитися під час повні

Під час повні не варто провокувати конфлікти, проявляти недоброзичливість, егоїзм і хамство.

"Це буде загрожувати зривом угод і планів. Навіть у завзятих грубіянів в цей час з'явиться готовність до діалогу", - підсумувала астролог.

Раніше астролог розповіла також про всі ключові події березня 2021, які можуть тим чи іншим чином вплинути на наше життя.

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Новини України полнолуниеастролог
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