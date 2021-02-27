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Март принесет богатство этим знакам Зодиака: везунчиков только трое!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 от прославленного астролога Павла Глобы сулит трем знакам Зодиака солидное везение в финансовой сфере. Для кого начало весны пройдет под звуки звонкой монеты, наполняющей ваш кошелек - читайте в нашем прогнозе.

Об этом пишет afisha.bigmir.net.

Лев

Финансовая сфера выйдет у Львов на первое место в первый месяц весны. При этом астролог призывает вас быть бдительнее, ведь рядом могут оказаться совершенно недоброжелательные личности. Кроме того могут возникнуть не очень приятные ситуации в сфере любви и отношений. Астролог рекомендует прислушиваться ко второй половинке, чтобы избежать неприятностей в личной жизни.

Весы

Весам стоит заняться в марте составлением плана действий на всю весну. В их осуществлении иногда придется проявлять терпение и усидчивость. Но внимательный подход к делу окупится звонкой монетой. Откажитесь от противоречивых советов окружающих и полагайтесь на свой опыт и интуицию, ведь весенне-летний период будет крайне активным в плане финансово-карьерных вопросов.

Водолей

Водолеям в марте сопутствие звезд и планет позволит проявиться в финансовой и любовной сфере. Многие люди заметят это и даже будут обращаться за советами и консультациями к Водолеям. Таким образом у вас появится много новых полезных знакомств. Павел Глоба считает, что март - месяц открытости и щедрости (как финансовой, так и эмоциональной) для этого знака. Можно будет осуществлять серьезные, но обдуманные вложения.

Ранее астролог рассказала про уникальный период, связанный с Венерой в Рыбах, который может принести удачу и везение.

Кроме того украинский таролог поделилась прогнозом для всех знаков Зодиака на последнюю неделю зимы.

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