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Березень принесе багатство цим знакам Зодіаку: везунчиків тільки троє!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 від відомого астролога Павла Глоби обіцяє трьом знакам Зодіаку солідне везіння у фінансовій сфері. Для кого початок весни пройде під звуки дзвінкої монети, що наповнює ваш гаманець - читайте в нашому прогнозі.

Про це пише afisha.bigmir.net.

Лев

Фінансова сфера вийде у Левів на перше місце в перший місяць весни. При цьому астролог закликає вас бути пильними, адже поряд можуть виявитися абсолютно недоброзичливі особистості. Крім того, можуть виникнути не дуже приємні ситуації у сфері любові та стосунків. Астролог рекомендує прислухатися до другої половинки, щоб уникнути неприємностей в особистому житті.

Терези

Терезам варто зайнятися в березні складанням плану дій на всю весну. У їх здійсненні іноді доведеться проявляти терпіння і посидючість. Але уважний підхід до справи окупиться дзвінкою монетою. Відмовтеся від суперечливих порад оточуючих і покладайтеся на свій досвід і інтуїцію, адже весняно-літній період буде надзвичайно активним у плані фінансово-кар'єрних питань.

Водолій

Водоліям у березні допомога зірок і планет дозволить проявитися у фінансовій і любовній сфері. Багато людей помітять це і навіть будуть звертатися за порадами та консультаціями до Водоліїв. Таким чином у вас з'явиться багато нових корисних знайомств. Павло Глоба вважає, що березень - місяць відкритості і щедрості (як фінансової, так і емоційної) для цього знака. Можна буде здійснювати серйозні, але обдумані вкладення.

Раніше астролог розповіла про унікальний період, пов'язаний з Венерою в Рибах, який може принести удачу і везіння.

Крім того український таролог поділилася прогнозом для всіх знаків Зодіаку на останній тиждень зими.

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