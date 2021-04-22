Марс переходить у знак Рака: астролог попередила про важкі часи

Астролог розповіла про особливий період, який настане з 23 квітня , коли вогняна планета Марс перейде в знак Зодіаку Рак. Фахівець каже, що такий аспект буде важким - людям буде притаманна примхливість, мстивість, негатив, захочеться втекти від всіх "в раковину". Як правильно пережити непростий час - читайте в матеріалі Lite.

Марс переходить в Рак 23 квітня

Так як Марс - планета намірів і дій, то після 23 квітня, коли вона зайде в знак Рак, різкий старт вже не варто брати, або починати повільно і неквапливо, або краще відкласти справу на той час, коли планета дій зайде в вогненний знак - Лев.

Марс в цьому знаку дуже слабкий, тому дає афекти, примхливість, незадоволеність, мстивість, негатив і розчарування. Якщо у вас не опрацьовані теми сім'ї, дому, переїзду, батьків, нерухомості, то такий Марс створить проблеми і психологічний дискомфорт в цих сферах. Якщо невдоволення стримується давно, то це призведе до психологічного виснаження, а в результаті - хвороби.

"В цей час людям хочеться відпочивати, закритися в свою "раковину" і нічого не робити - суцільна пасивність, лінь і закритість. Тому ви можете зіткнутися з тим, що ваші співробітники будуть просити відгули, відпустки, попрацювати з дому або взагалі без будь-якого ентузіазму братися за справи. В цей час людей складніше розворушити, надихнути або змусити щось купити", - додає астролог.

Як уникнути негативу через астрологічний аспект

Єдине, що може розбурхати - це реальна або уявна небезпека щодо нерухомості або рідних.

"Це час для того, щоб озирнутися і зробити кілька кроків назад, приймати рішення дуже акуратно, з підозрою, поклавшись на свою інтуїцію. Негатив від зовнішнього світу буде дуже сильний, тому обходьте стороною заздрість, мстивість і ниття", - радить Аріна.