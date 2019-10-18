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Малефисента: Владычица тьмы - в прокат вышел долгожданный фильм с Анджелиной Джоли в главной роли

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Фильм предлагает альтернативный взгляд на события культовой сказки "Спящая красавица"

С 17 октября в кинотеатрах Украины стартовал показ продолжения одного из самых успешных фэнтези - фильм “Малефисента: Владычица тьмы” (в украинском прокате - “Чаклунка: Повелителька темряви”). Фильм является продолжением нашумевшего фильма “Малефисента” 2014 года. В главной роли снимается Анджелина Джоли. А также: Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и Сэм Райли. Напомним, что картина является ремейком диснеевского мультипликационного фильма 1959 года “Спящая красавица”, а также вольным пересказом и переосмыслением самой сказки, который посвящён Малефисенте - главной злодейке оригинального мультфильма. Но действительно ли Малефисента - злодейка? Продолжение фэнтезийной киноленты предлагает альтернативный взгляд на развитие событий популярной сказки.

Малефисента: Владычица тьмы - сюжет фильма и трейлер

Чаклунка: Повелителька темряви

Действие фильма разворачивается после событий, рассказанных в первой части. Жизнь волшебного леса и его фантастических жителей изменилось после того, как Колдунья наложила заклятье на королеву Аврору. Чтобы противостоять тьме, молодая королева ищет союзников во имя спасения его мира.

Интересные факты о фильме “Чаклунка: Повелителька темряви”:

  • Посвящен 60-летию фильма "Спящая красавица" (1959).
  • Харрис Дикинсон исполняет роль принца Филиппа вместо Брентона Твейтс.
  • Это будет четвертый релиз в 2019 году от Disney, основанный на анимационной классике студии.
  • Пятая роль Мишель Пфайффер в продолжениях фильмов после "Бриолин 2" (1982), "Бэтмен возвращается" (1992), "Человек-муравей и Оса" (2018) и "Мстители: Финал" (2019), а также ее третий исполнение роли королевы после "Сон в летнюю ночь" (1999) и "Звездная пыль" (2007).
  • Вторая сотрудничество Чиветел Эджиофор и Анджелины Джоли после фильма "Солт" (2010).
  • Среди актеров есть одна победительница Оскара Анджелина Джоли; и четыре номинанты на Оскар: Имельда Стонтон, Лесли Мэнвилл, Чиветель Эджиофор и Мишель Пфайффер.

Расписание сеансов

Фильм "Чаклунка: Повелителька темряви" можно смотреть во всех кинотеатрах Киева. Расписание сеансов можно посмотреть по ссылке.

Кадры из фильма

Кадры из фильма

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