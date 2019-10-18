Малефісента: Володарка темряви - в прокат вийшов довгоочікуваний фільм з Анджеліною Джолі в головній ролі

З 17 жовтня в кінотеатрах України стартував показ продовження одного із самих успішних фентезі - фільм "Чаклунка: Повелителька темряви". Фільм є продовженням гучного фільму "Малефісента" 2014 року. У головній ролі знімається Анджеліна Джолі. А також: Ель Фаннінг, Ед Скрейн, Мішель Пфайффер і Сем Райлі. Нагадаємо, що картина є рімейком діснеївського мультиплікаційного фільму 1959 року "Спляча красуня", а також вільним переказом і переосмисленням самої казки, який присвячений Малефісенті - головній лиходійці оригінального мультфільму. Але чи дійсно Малефісента - лиходійка? Продовження фентезійної кінострічки пропонує альтернативний погляд на розвиток подій популярної казки.

Малефісента: повелителька темряви - сюжет і трейлер фільму

Чаклунка: Повелителька темряви

Дія фільму розгортається після подій, розказаних в першій частині. Життя чарівного лісу та його фантастичних мешканців змінилося після того, як Чаклунка наклала закляття на королеву Аврору. Щоб протистояти пітьмі, молода королева шукає союзників в ім'я порятунку світу.

Цікаві факти про фільм "Чаклунка: Повелителька темряви":

Присвячений 60-річчю фільму "Спляча красуня" (1959).

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Це буде четвертий реліз в 2019 році від Disney, що базується на анімаційній класиці студії.

П'ята роль Мішель Пфайффер в продовженнях фільмів після "Бріолін 2" (1982), "Бетмен повертається" (1992), "Людина-мураха і Оса" (2018) і "Месники: Фінал" (2019), а також її третє виконання ролі королеви після "Сон в літню ніч" ( 1999) і "Зоряний пил" (2007).

Друга співпраця Чіветеля Еджіофора і Анджеліни Джоли після фільму "Солт" (2010).

Серед акторів є одна переможниця Оскара: Анджеліна Джолі; і чотири номінанти на Оскар: Імельда Стонтон, Леслі Менвілл, Чіветель Еджіофор і Мішель Пфайффер.

Розклад сеансів

Фільм "Чаклунка: Повелителька темряви" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна подивитися за адресою.

Кадри з фільму

Кадри з фільму