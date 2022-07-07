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Макс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концерта

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Киев, Четверг 07 июля 2022 17:54
Макс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концерта Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Lite

Украинский певец Макс Барских впервые с начала полномасштабной войны спел в Киеве. Причем, выступление звездного артиста состоялось в довольно неожиданном месте - в столичной подземке, на станции метро "Майдан Незалежности".

Смотрите в нашем материале ниже, как проходило это эмоциональное выступление Макса.

Как Макс Барских выступал в метро Киева

Макс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концертаМакс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концерта

Макс Барских поет в метро (фото: пресс-служба артиста)

Что говорит Макс о выступлении в подземке

Известно, что мероприятие состоялось в поддержку военных ВСУ, их семей, спасателей, волонтеров и всех тех, кто приближает победу Украины в войне.

"Совсем недавно это была просто станция "Майдан Незалежности", сегодня - это укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца. Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть собственными глазами хотя бы ненадолго ваши улыбающиеся лица: лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас - большая гордость и честь", - комментирует концерт Барских.

Добавим, что скоро появится телевизионная версия концерта.

Заметим, что на концерте прозвучал также хит "Don't Fuck with Ukraine", который артист посвятил воинам ВСУ.

Ранее Барских рассказал, как вывозил семью под обстрелами и взял в руки оружие.

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Макс Барских
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