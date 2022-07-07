Макс Барских впервые с начала войны спел в Киеве: фото с необычного концерта

Украинский певец Макс Барских впервые с начала полномасштабной войны спел в Киеве. Причем, выступление звездного артиста состоялось в довольно неожиданном месте - в столичной подземке, на станции метро "Майдан Незалежности".

Как Макс Барских выступал в метро Киева

Макс Барских поет в метро (фото: пресс-служба артиста)

Что говорит Макс о выступлении в подземке

Известно, что мероприятие состоялось в поддержку военных ВСУ, их семей, спасателей, волонтеров и всех тех, кто приближает победу Украины в войне.

"Совсем недавно это была просто станция "Майдан Незалежности", сегодня - это укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца. Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть собственными глазами хотя бы ненадолго ваши улыбающиеся лица: лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас - большая гордость и честь", - комментирует концерт Барских.

Добавим, что скоро появится телевизионная версия концерта.