Макс Барських вперше від початку війни заспівав у Києві: фото з незвичайного концерту

Український співак Макс Барських вперше від початку повномасштабної війни заспівав у Києві. Причому, виступ зіркового артиста відбувся у доволі несподіваному місці - в столичній підземці, на станції метро "Майдан Незалежності".

Як Макс Барських виступав у метро Києва

Макс Барських співає у метро (фото: прес-служба артиста)

Що каже Макс про виступ у підземці

Відомо, що захід відбувся на підтримку військових ЗСУ, їхніх сімей, рятувальників, волонтерів та всіх тих, хто наближає перемогу України у війні.

"Зовсім нещодавно це була просто станція "Майдан Незалежності", сьогодні - це укриття для десятків тисяч українців і місце, де музика об’єднує серця. Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити на власні очі хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас - велика гордість та честь", - коментує концерт Барських.

Додамо, що скоро з'явиться телевізійна версія концерту.