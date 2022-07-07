Макс Барських вперше від початку війни заспівав у Києві: фото з незвичайного концерту
Український співак Макс Барських вперше від початку повномасштабної війни заспівав у Києві. Причому, виступ зіркового артиста відбувся у доволі несподіваному місці - в столичній підземці, на станції метро "Майдан Незалежності".
Дивіться у нашому матеріалі нижче, як проходив цей емоційний виступ Макса.
Як Макс Барських виступав у метро Києва
Макс Барських співає у метро (фото: прес-служба артиста)
Що каже Макс про виступ у підземці
Відомо, що захід відбувся на підтримку військових ЗСУ, їхніх сімей, рятувальників, волонтерів та всіх тих, хто наближає перемогу України у війні.
"Зовсім нещодавно це була просто станція "Майдан Незалежності", сьогодні - це укриття для десятків тисяч українців і місце, де музика об’єднує серця. Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити на власні очі хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас - велика гордість та честь", - коментує концерт Барських.
Додамо, що скоро з'явиться телевізійна версія концерту.
Зауважимо, що на концерті прозвучав також хіт "Don't Fuck with Ukraine", який артист присвятив воїнам ЗСУ.
Раніше Барських розповів, як вивозив сім'ю під обстрілами і взяв в руки зброю.