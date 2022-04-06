Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку

"Сегодня был на полигоне, ознакомился с оружием", - подписал музыкант фото, где он позирует с другими военными.

Скриншот

Отметим, что многие артисты и публичных лиц поддержали певца, оставив комментарии под его фото.

"Зайчик, береги себя", - написала Оля Полякова.

"Макс, ты как всегда", - отметила Даша Астафьева.

"Героям Слава", - прокомментировала модель Алина Байкова.

"Слава Україні!" - написал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Отметим, что к недоумению российских артистов и "поклонников" там, Макс с первого дня войны высказал свое отношение и к Путину и к РФ. Правда, некоторое время он пытался достучаться до россиян и рассказать им правду о войне в Украине, но это не увенчалось успехом.

Поэтому Макс просто решил взять в руки оружие... Других слов в рфии не понимают.