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Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку

Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский музыкант Макс Барских, который резко осудил войну с первых дней, а потом и вовсе вступил в лавы Вооруженных сил Украины, показал, как проходит его военная подготовка.

Музыкант рассказал в Instagram, чему уже успел обучится.

"Сегодня был на полигоне, ознакомился с оружием", - подписал музыкант фото, где он позирует с другими военными.

Скриншот

Отметим, что многие артисты и публичных лиц поддержали певца, оставив комментарии под его фото.

  • "Зайчик, береги себя", - написала Оля Полякова.
  • "Макс, ты как всегда", - отметила Даша Астафьева.
  • "Героям Слава", - прокомментировала модель Алина Байкова.
  • "Слава Україні!" - написал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Отметим, что к недоумению российских артистов и "поклонников" там, Макс с первого дня войны высказал свое отношение и к Путину и к РФ. Правда, некоторое время он пытался достучаться до россиян и рассказать им правду о войне в Украине, но это не увенчалось успехом.

Поэтому Макс просто решил взять в руки оружие... Других слов в рфии не понимают.

Ранее мы писали про главный секс-символ ВСУ.

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Макс Барских