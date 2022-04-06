Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку

Украинский музыкант Макс Барских, который резко осудил войну с первых дней, а потом и вовсе вступил в лавы Вооруженных сил Украины, показал, как проходит его военная подготовка.
Музыкант рассказал в Instagram, чему уже успел обучится.
"Сегодня был на полигоне, ознакомился с оружием", - подписал музыкант фото, где он позирует с другими военными.
Скриншот
Отметим, что многие артисты и публичных лиц поддержали певца, оставив комментарии под его фото.
Отметим, что к недоумению российских артистов и "поклонников" там, Макс с первого дня войны высказал свое отношение и к Путину и к РФ. Правда, некоторое время он пытался достучаться до россиян и рассказать им правду о войне в Украине, но это не увенчалось успехом.
Поэтому Макс просто решил взять в руки оружие... Других слов в рфии не понимают.
Ранее мы писали про главный секс-символ ВСУ.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.