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Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)
Автор: Світлана Мащенко

Український музикант Макс Барських, який різко засудив війну з перших днів, а потім вступив до лави Збройних сил України, показав, як проходить його військовий вишкіл.

Музикант розповів в Instagram, чому вже встиг навчиться.

"Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю", - підписав музикант фото, де він позує з іншими військовими.

Скріншот

Відзначимо, що багато артистів і публічних осіб підтримали співака, залишивши коментарі під його фото.

  • "Зайчик, бережи себе", - написала Оля Полякова.
  • "Макс, ти як завжди", - зазначила Даша Астаф'єва.
  • "Героям Слава", - прокоментувала модель Аліна Байкова.
  • "Слава Україні!" - написав спікер СБУ Артем Дехтяренко.

Відзначимо, що на подив російських артистів і "шанувальників" там, Макс з першого дня війни висловив своє ставлення і до Путіна і до РФ. Правда, деякий час він намагався достукатися до росіян і розповісти їм правду про війну в Україні, але це не увінчалося успіхом.

Тому Макс просто вирішив взяти в руки зброю... Інших слів в рфії не розуміють.

Раніше ми писали про головний секс-символ ЗСУ.

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Макс Барських