Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку

Український музикант Макс Барських, який різко засудив війну з перших днів, а потім вступив до лави Збройних сил України, показав, як проходить його військовий вишкіл.
Музикант розповів в Instagram, чому вже встиг навчиться.
"Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю", - підписав музикант фото, де він позує з іншими військовими.
Скріншот
Відзначимо, що багато артистів і публічних осіб підтримали співака, залишивши коментарі під його фото.
Відзначимо, що на подив російських артистів і "шанувальників" там, Макс з першого дня війни висловив своє ставлення і до Путіна і до РФ. Правда, деякий час він намагався достукатися до росіян і розповісти їм правду про війну в Україні, але це не увінчалося успіхом.
Тому Макс просто вирішив взяти в руки зброю... Інших слів в рфії не розуміють.
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