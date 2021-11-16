Лунное затмение и полнолуние в ноябре: чего стоит бояться в этот период

Полнолуние в ноябре

Как объясняет известный астролог Арина Артуровна, в период затмения душа человека становится наиболее уязвимой, так как чувства обретают мягкость, нежность и всепрощение.

Она отмечает, что в такие дни эстетическое восприятие будет максимально утонченным, а человек может стать слегка ленивым и заторможенным. Окружающий мир при этом будет восприниматься в радужном свете.

Появится желание испытать маленькие радости жизни, и сделать свое окружение более уютным, комфортным и красивым.

Особая опасность может поджидать в сфере личных отношений. Возникает строптивость, апатичность и возрастает обидчивость. А вот подозрительность и недоверчивость может только усугубиться.

Лунное затмение в ноябре

Как отметила астролог Лилия Атаманенко в комментарии для УНИАН, 19 ноября Украина войдет в коридор лунных затмений. Этот период продлится до 4 декабря.

Лунное затмение 19 ноября пройдет на оси Скорпион-Телец. Увидеть его смогут только жители Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии, а вот почувствуют практически все.

В этот период могут произойти события, которые будут повторяться в будущем или же придется искать решение для какой-то задачи. Энергия земного Тельца поможет контролировать эмоции и не принимать поспешных решений.

Однако возможен и другой вариант – начало коридора затмений позволит выйти из зоны комфорта и изменить что-то в жизни. Постарайтесь не принимать импульсивных решений.

"Лунное затмение проходит по оси: Скорпион-Телец. На момент затмения, Солнце будет находиться в знаке Скорпион, а Луна - в Тельце. Особо затмение затронет Тельцов и Скорпионов. Но поскольку, Скорпион - это знак стихии воды, то все водные знаки - Раки, Скорпионы и Рыбы - ощутят на себе влияние затмения. Они уязвимы и больше других подвержены негативным факторам данного астрономического явления. Менее всего Лунное затмение затронет Львов", - подчеркнула Атаманенко.

Что нельзя делать в такой период: