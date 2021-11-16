Місячне затемнення і повний місяць в листопаді: чого варто боятися в цей період

Повний місяць в листопаді 2021 року обіцяє бути дуже яскравим, складним і емоційним. Це повний місяць відбудеться в сузір'ї Тельця і співпаде з місячним затемненням.

Чого варто побоюватися в цей період і про яку небезпеку попереджають астрологи – читайте в матеріалі нижче.

Повний місяць в листопаді

Як пояснює відомий астролог Аріна Артуровна, в період затемнення душа людини стає найбільш вразливою, оскільки почуття знаходять м'якість, ніжність і всепрощення.

Вона зазначає, що в такі дні естетичне сприйняття буде максимально витонченим, а людина може стати злегка ледачим і загальмованим. Навколишній світ при цьому буде сприйматися в райдужному світлі.

З'явиться бажання випробувати маленькі радощі життя, і зробити своє оточення більш затишним, комфортним і красивим.

Особлива небезпека може чекати у сфері особистих відносин. Виникає норовистість, апатичність і зростає образливість. А ось підозрілість і недовірливість може тільки посилитися.

Місячне затемнення в листопаді

Як зазначила астролог Лілія Атаманенко в коментарі для УНІАН, 19 листопада Україна увійде в коридор місячних затемнень. Цей період триватиме до 4 грудня.

Місячне затемнення 19 листопада пройде на осі Скорпіон-Телець. Побачити його зможуть тільки жителі Північної та Південної Америки, Австралії та Південно-Східної Азії, а ось відчують практично всі.

У цей період можуть відбутися події, які будуть повторюватися в майбутньому або ж доведеться шукати рішення для якогось завдання. Енергія земного тільця допоможе контролювати емоції та не приймати поспішних рішень.

Однак можливий і інший варіант-початок коридору затемнень дозволить вийти із зони комфорту і змінити щось в житті. Постарайтеся не приймати імпульсивних рішень.

"Місячне затемнення проходить по осі: Скорпіон-Телець. На момент затемнення, Сонце буде перебувати в знаку Скорпіон, а місяць - в Тельці. Особливо затемнення торкнеться Тельців і Скорпіонів. Але оскільки, Скорпіон - це знак стихії води, то всі водні знаки - Раки, Скорпіони та Риби - відчують на собі вплив затемнення. Вони вразливі та більше за інших схильні до негативних факторів даного астрономічного явища. Найменше місячне затемнення торкнеться Левів", - підкреслила Атаманенко.

Що не можна робити в такий період: