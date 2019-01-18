Лунное затмение 21 января: кто ощутит влияние и что делать в этот период

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астролог назвала даты рождения тех, кто больше всего ощутит на себе влияне этого явления

Лунное затмение 21 января в той или иной степени повлияет на всех представителей знаков Зодиака, но есть категория людей по датам рождения для которых этот период будет судьбоносным. Профессиональный астролог Наталья Анисимова на своей странице в Instagram рассказала, кому стоит быть особо бдительными и на что обратить внимание.

Специалист развеяла миф о том, что затмение будет влиять на события в жизни на протяжение 19 лет, она отметила, что оно лишь покажет уже существующие проблемы, которые мы упорно игнорировали.

"Лунное затмение показывает результат прошлых действий. Оно ничего не начинает, тем более на 19 лет, оно подводит некие итоги и освещает те темы, которые мы упорно не замечали. Если сейчас у вас образовалась проблема, значит, она уже была не один месяц, а вы её игнорировали", - подчеркнула она.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

По словам Анисимовой, это явление станет судьбоносным для определенной группы людей согласно дате их рождения.

Под влияние попадут те, кто появился на свет:

20-25 января

20-25 апреля

22-27 июля

23-28 октября

Особенно проявится кармическая программу у рождённых:

1962г нояб - дек

1963 г 21-29 янв

1972 г 22-30 июля, весь апрель

1981 г 16-24 янв, весь сентябрь

1982 г 21-29 января

1990 г ноябрь

1991 г 22-30 июля

2000 г 17-23 января, март-апрель

Эксперт дала действенные советы для тех, кто нашел себя в списке и желает знать, как правильно вести себя в этот период.

"Смотрите на итоги и на события, которые происходят. Определите, где были ваши ошибки и как вы будете их исправлять. Оцените вашу стратегию с помощью данных вопросов: В чём ваша уникальность? Что вы создаёте? Насколько вы наполнены? Чем вы делитесь? Ну и, согласно вашим ответам, меняйте свой вектор развития", - порекомендовала Наталья.

Ранее астролог рассказала о влияние на человека так называемой "Кровавой луны", которую мы будем наблюдать в ночь с 20 на 21 января.

К слову, в феврале ожидается еще одно непростое в энергетическом плане явление – "Холостя луна", поэтому стоит знать, как это повлияет на все зодиакальные знаки.

Напомним, что ранее профессиональный астролог рассказала об особенностях "коридора затмений" в январе 2019 года.