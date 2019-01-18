Місячне затемнення 21 січня: хто відчує вплив і що робити в цей період

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астролог назвала дати народження тих, хто найбільше відчує на собі вплив цього явища

Місячне затемнення 21 січня в тій чи іншій мірі вплине на всіх представників знаків Зодіаку, але є категорія людей по датах народження для яких цей період буде доленосним. Професійний астролог Наталя Анісімова на своїй сторінці в Instagram розповіла, кому варто бути особливо пильними і на що звернути увагу.

Фахівець розвіяла міф про те, що затемнення буде впливати на події в житті протягом 19 років, вона зазначила, що це лише покаже вже існуючі проблеми, які ви вперто ігнорували.

"Місячне затемнення показує результат минулих дій. Воно нічого не починає, тим більше на 19 років, воно підводить певні підсумки та висвітлює ті теми, які ми вперто не помічали. Якщо зараз у вас утворилася проблема, значить, вона вже була не один місяць, а ви її ігнорували", - підкреслила вона.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

За словами Анісімової, це явище стане доленосним для певної групи людей відповідно до дати їх народження.

Під вплив потраплять ті, хто з'явився на світ:

20-25 січня

20-25 квітня

22-27 липня

23-28 жовтня

Особливо проявиться кармічна програму у народжених:

1962 р листоп - дек

1963 р 21-29 січ

1972 р 22-30 липня, весь квітень

1981 р 16-24 січ, весь вересень

1982 р 21-29 січня

1990 р листопад

1991 р 22-30 липня

2000 р 17-23 січня, березень-квітень

Експерт дала дієві поради для тих, хто знайшов себе в списку і бажає знати, як правильно поводитися в цей період.

"Дивіться на підсумки і на події, які відбуваються. Визначте, де були ваші помилки і як ви будете їх виправляти. Оцініть вашу стратегію за допомогою даних питань: У чому ваша унікальність? Що ви створюєте? Наскільки ви наповнені? Чим ви ділитеся? Ну і, згідно ваших відповідей, міняйте свій вектор розвитку", - порекомендувала Наталія.

Раніше астролог розповіла про вплив на людину так званої "Кривавого місяця", яку ми будемо спостерігати в ніч з 20 на 21 січня.

До речі, в лютому очікується ще одне непросте в енергетичному плані явище – "Холостий місяць", тому варто знати, як це вплине на всі зодіакальні знаки.

Нагадаємо, що раніше професійний астролог розповіла про особливості "коридору затемнень" у січні 2019 року.