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Лободі заборонили виступити в Латвії, але вона сказала, що концерт скасований через погану погоду

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Неділя 27 березня 2022 20:15
Лободі заборонили виступити в Латвії, але вона сказала, що концерт скасований через погану погоду Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)
Автор: Світлана Мащенко

Світлана Лобода, що через місяць визнала Росію агресором, хотіла виступити на благодійному концерті в Латві. Співачка сказала, що захід скасували через погану погоду. Але з'ясувалося, що концерт відбувся... просто без участі Лободи.

Про це повідомили у Посольстві України в Латвії, назвавши анонс концерту Лободи на 26 березня фейком.

Так, Лобода анонсувала, що спільно з Children's Hospital Foundation, Президентом Латвії і першою Леді країни буде збирати кошти для гуманітарної допомоги всім, хто тимчасово залишив свої будинки в Україні і вимушено переїхав до Латвії.

З'явилася навіть афіша її концерту в Ризі в Міжпарку о 14:00. Пізніше артистка написала в Instagram що захід на відкритому повітрі скасували через "несприятливі погодні умови". Але його проведуть у ТВ-форматі, збір коштів буде через сайт www.bsf.lv, а вона виступить, проте наступного разу.

У той же час, вона заявила, що перерахувала 5000 євро до фонду і закликала своїх шанувальників приєднатися.

Однак сам концерт в Міжпарку був, а ось співачки там не було.

Лободі заборонили виступити в Латвії, але вона сказала, що концерт скасований через погану погоду

У посольстві роз'яснили - співачці не дали виступити через її концерти в Росії

У посольстві поінформували, що, як і планувалося, благодійний концерт на підтримку українського народу відбувся в Ризі, в Межапарку, але без участі в ньому Світлани Лободи.

"Організаторами концерту було прийнято рішення не включати виступ співачки в програму цього заходу, беручи до уваги її багаторічну діяльність в росії і для росії, в той час, коли кремль здійснив окупацію українського Криму і Донбасу, здійснював вбивства українських військових і мирного населення на Сході України", - йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що благодійна діяльність вітається, "але тоді, коли це не заради шоу, а дійсно благодійний внесок у справу боротьби України проти кривавого путінського режиму".

Раніше ми писали, що не так зі Світланою Лободою та її закликами зупинити війну.

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