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Ливнями накроет несколько регионов: каким областям не повезет с погодой

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Пятница 18 июня 2021 06:32
Ливнями накроет несколько регионов: каким областям не повезет с погодой Фото: Погода в Украине (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в пятницу, 18 июня, ожидается в большинстве областей благоприятной и сухой. Однако с ясным небом повезет не всем и часть страны окажется в зоне сильных дождей и ливней.

Какая погода ждет украинцев 18 июня, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны дожди и ливни будут идти везде, кроме Полтавы. В Днепре – кратковременные дожди. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от +14 до +17 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

В южной части страны прогнозируются ливни, местами – кратковременные дожди. Ожидается сильный ветер. Ночью от +15 до +18 градусов, днем от +24 до +27 градусов. В Крыму дожди, сильный ветер, ночью +15 +17 градусов, днем +24 +26 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, но возможен сильный ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем прогреется до +24 +28 градусов.

В западных областях сухо, без существенных осадков, но возможен сильный ветер. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +26 +27 градусов, местами до +28 +29 градусов.

В центральной части страны дождями зацепит Кропивницкий, в остальных областях сухо. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью от +14 до +17 градусов, днем прогреется до +25 +28 градусов.

В Киеве 18 июня без осадков, сухо и солнечно. Ожидается сильный северо-восточный ветер. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29 градусов.

Ливнями накроет несколько регионов: каким областям не повезет с погодойКарта погоды в Украине на пятницу, 18 июня

Напомним, ранее мы писали о том, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями.

А также рассказывали о том, в Украину идет сильная жара после дождей.

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