Зливами накриє кілька регіонів: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні в п'ятницю, 18 червня, очікується в більшості областей сприятливою і сухою. Однак з ясним небом пощастить не всім і частина країни опиниться в зоні сильних дощів і злив.

На сході країни дощі та зливи йтимуть скрізь, крім Полтави. В Дніпрі – короткочасні дощі. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі в регіоні від +14 до +17 градусів, вдень прогріється до +25 + 27 градусів.

У південній частині країни прогнозуються зливи, місцями - короткочасні дощі. Очікується сильний вітер. Вночі від +15 до +18 градусів, вдень від +24 до + 27 градусів. У Криму дощі, сильний вітер, вночі + 15 +17 градусів, вдень +24 + 26 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, але можливий сильний вітер зі штормовими поривами. Нічна температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів, вдень прогріється до +24 + 28 градусів.

У західних областях сухо, без істотних опадів, але можливий сильний вітер. Вночі в регіоні від +12 до +14 градусів, вдень прогріється до +26 +27 градусів, місцями до +28 +29 градусів.

У центральній частині країни дощами зачепить Кропивницький, в інших областях сухо. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень прогріється до +25 + 28 градусів.

У Києві 18 червня без опадів, сухо і сонячно. Очікується сильний північно-східний вітер. Вночі в столиці + 16 +18 градусів, вдень повітря прогріється до +27 + 29 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 18 червня