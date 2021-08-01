Личная жизнь приготовила сюрпризы: гороскоп для всех знаков Зодиака с 2 по 8 августа

Овен

Первая половина недели пройдет в важных переговорах и встречах. Могут быть продвижения в сфере инвестиций, решится важный денежный вопрос, появится бизнес-партнер или найдется новая работа. В четверг воздержитесь от ссоры с родными. Не стоит на этот день назначать свидание – будет неудачным. В конце недели можно отправляться на поиски своей второй половинки.

Телец

Начало недели будет удачным в плане профессиональной реализации и финансов. Если вы собрались на собеседование, то будьте уверены – оно пройдет удачно, и вы сможете произвести выгодное впечатление. Визиты и встречи планируйте на среду или четверг – они пройдут удачно и принесут пользу. Новолуние в воскресенье может отразиться на личной и семейной жизни – будьте готовы к трудностям.

Близнецы

Август принесет Близнецам приятные и серьезные перемены в жизни. Первая половина недели порадует – будут сюрпризы. Возможны дорогие покупки, оформление ипотеки или кредита – но перенесите подписание договоров на четверг или пятницу. Можете даже купить лотерейный билет. На выходных ожидайте романтические предложения и не смейте даже отказываться от них.

Рак

С понедельника до среды продуктивность, внимательность и настойчивость Раков будет в упадке. Кроме того, может быть склонность к опрометчивым поступкам – будьте аккуратны за рулем и при работе с техникой. Вторая половина недели станет удачной в романтической сфере – отправляйтесь на свидание. На выходных проведайте родственников или друзей – получите ценную идею или возможность заработать.

Лев

Первая неделя августа для Львов станет очень благополучной. Моральную поддержку в начале недели окажут близкие друзья. Вопросы с новой работой или повышением решатся только в четверг. Искать новых партнеров по работе стоит во второй половине недели. 7 и 8 августа постарайтесь выбраться на свидание или отдохнуть на природе в компании близких друзей.

Дева

С понедельника по среду будьте сдержаннее – не ввязывайтесь в конфликты на работе и постарайтесь не тратить большие суммы денег. В четверг и пятницу звезды обещают приятное общение и новые знакомства. В конце недели запланируйте отдых в веселой компании, но будьте осторожны – могут быть легкие проблемы со здоровьем.

Весы

Начало августа подарит Весам успехи в деловых переговорах, в профессиональной деятельности, возможны прорывы и открытия в бизнесе. Можно заниматься поиском инвесторов, продвигать конструктивные идеи и заключать договора. С новыми знакомствами будьте осторожны – есть риск ссор. Дома будьте дипломатами и сдерживайте негатив, чтобы не было конфликтов. Воскресенье принесет что-то новое.

Скорпион

Начало недели принесет снижение работоспособности и активности – не падайте духом. Со среды по пятницу у Скорпионов есть большой шанс достичь успеха в бизнесе или карьере. Крупные покупки планируйте на пятницу, а выходные стоит провести в спокойной домашней обстановке и хорошенько отдохнуть.

Стрелец

Первые дни августа принесут массу проблем в разных сферах жизни – от работы до личных отношений. Постарайтесь ко всем ситуациям отнестись философски и не тратьте свои нервы на временные трудности. В четверг ситуация начнет улучшаться, а в пятницу станет совсем легко. На выходных удача снова вернется к Стрельцам и появиться возможность улучшить финансовое положение.

Козерог

Август начнется для Козерогов с трудностей – рассеянная концентрация внимания будет мешать продуктивной работе. Возможны мелкие и незначительные неприятности – они могут испортить настроение и появится желание все бросить. Но не сдавайтесь, это все временно. На выходных обратите внимание на свой отдых – правильный план и компания поможет вам отвлечься, восстановить силы и развлечься.

Водолей

Первая половина недели будет довольно неплохой, могут быть значительные успехи в личной жизни, а также в профессиональной сфере и бизнесе. Есть шанс найти новую работу или новые возможности для заработка. На выходные постарайтесь не планировать ничего важного – могут возникнуть помехи. Постарайтесь воздержаться от конфликтов на работе и семейных ссор.

Рыбы

Эмоции на этой неделе будут пытаться вырваться из-под контроля – даже близким будет тяжело выносить вашу нервность и обидчивость. Новые знакомства могут принести разочарование. Пятница и суббота существенно все исправят – удачными будут встречи, знакомства и свидания. Выходные посвятите тем развлечениям, которые для вас особенно приятны. Это снимет перенапряжение.