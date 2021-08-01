Особисте життя приготувало сюрпризи: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 2 по 8 серпня

Овен

Перша половина тижня пройде у важливих переговорах і зустрічах. Можуть бути просування у сфері інвестицій, вирішиться важливе грошове питання, з'явиться бізнес-партнер або знайдеться нова робота. У четвер утримайтеся від сварки з рідними. Не варто на цей день призначати побачення - буде невдалим. В кінці тижня можна вирушати на пошуки своєї другої половинки.

Телець

Початок тижня буде вдалим у плані професійної реалізації та фінансів. Якщо ви зібралися на співбесіду, то будьте впевнені – воно пройде вдало, і ви зможете справити вигідне враження. Візити та зустрічі плануйте на середу або четвер – вони пройдуть вдало і принесуть користь. Молодик в неділю може відбитися на особистому та сімейному житті – будьте готові до труднощів.

Близнюки

Серпень принесе Близнюкам приємні та серйозні зміни в житті. Перша половина тижня порадує - будуть сюрпризи. Можливі дорогі покупки, оформлення іпотеки або кредиту – але перенесіть підписання договорів на четвер або п'ятницю. Можете навіть купити лотерейний білет. На вихідних чекайте романтичні пропозиції та не смійте навіть відмовлятися від них.

Рак

З понеділка до середи продуктивність, уважність і наполегливість Раків буде в занепаді. Крім того, може бути схильність до необачних вчинків – будьте обережні за кермом і при роботі з технікою. Друга половина тижня стане вдалою в романтичній сфері - вирушайте на побачення. На вихідних провідайте родичів або друзів – отримаєте цінну ідею або можливість заробити.

Лев

Перший тиждень серпня для Левів стане дуже щасливим. Моральну підтримку на початку тижня нададуть близькі друзі. Питання з новою роботою або підвищенням вирішаться тільки в четвер. Шукати нових партнерів по роботі варто в другій половині тижня. 7 і 8 серпня постарайтеся вибратися на побачення або відпочити на природі в компанії близьких друзів.

Діва

З понеділка по середу будьте стриманішими - не вплутуйтеся в конфлікти на роботі та постарайтеся не витрачати великі суми грошей. У четвер і п'ятницю зірки обіцяють приємне спілкування і нові знайомства. Наприкінці тижня заплануйте відпочинок у веселій компанії, але будьте обережні – можуть бути легкі проблеми зі здоров'ям.

Терези

Початок серпня подарує Терезам успіхи в ділових переговорах, у професійній діяльності, можливі прориви та відкриття в бізнесі. Можна займатися пошуком інвесторів, просувати конструктивні ідеї та укладати договори. З новими знайомствами будьте обережні - є ризик сварок. Вдома будьте дипломатами та стримуйте негатив, щоб не було конфліктів. Неділя принесе щось нове.

Скорпіон

Початок тижня принесе зниження працездатності та активності – не падайте духом. З середи по п'ятницю у Скорпіонів є великий шанс досягти успіху в бізнесі або кар'єрі. Великі покупки плануйте на п'ятницю, а вихідні варто провести в спокійній домашній обстановці та гарненько відпочити.

Стрілець

Перші дні серпня принесуть масу проблем в різних сферах життя - від роботи до особистих відносин. Постарайтеся до всіх ситуацій поставитися філософськи та не витрачайте свої нерви на тимчасові труднощі. У четвер ситуація почне поліпшуватися, а в п'ятницю стане зовсім легко. На вихідних удача знову повернеться до Стрільців і з'явитися можливість поліпшити фінансове становище.

Козоріг

Серпень почнеться для Козерогів з труднощів - розсіяна концентрація уваги буде заважати продуктивній роботі. Можливі дрібні та незначні неприємності - вони можуть зіпсувати настрій і з'явиться бажання все кинути. Але не здавайтеся, це все тимчасово. На вихідних зверніть увагу на свій відпочинок – правильний план і компанія допоможе вам відволіктися, відновити сили та розважитися.

Водолій

Перша половина тижня буде досить непоганою, можуть бути значні успіхи в особистому житті, а також у професійній сфері та бізнесі. Є шанс знайти нову роботу або нові можливості для заробітку. На вихідні постарайтеся не планувати нічого важливого - можуть виникнути перешкоди. Постарайтеся утриматися від конфліктів на роботі та сімейних сварок.

Риби

Емоції на цьому тижні будуть намагатися вирватися з-під контролю - навіть близьким буде важко виносити вашу нервовість і образливість. Нові знайомства можуть принести розчарування. П'ятниця і субота істотно все виправлять – вдалими будуть зустрічі, знайомства і побачення. Вихідні присвятіть тим розвагам, які для вас особливо приємні. Це зніме перенапруження.