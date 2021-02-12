Леся Никитюк вычислила причину скандала Поляковой с Кароль: вот это поворот!

Ведущая обратила внимание, что как раз сегодня вышел новый клип Кароль под названием "Скандал". Такая презентация стала очень символичной, так как состоялась вскоре после "наезда" Поляковой на Тину, которую эпатажная певица назвала "плакальщицей" - мол, у артистки грустный репертуар. Тогда еще Кароль отреагировала на слова Оли постом-ответом, заявив, что "Скандал только начинается. Потому что сильная".

Никитюк связала ситуацию именно с выходом нового клипа Тины, а сам скандал посчитала своеобразным пиар-ходом, с целью привлечь максимально внимание к песне "Скандал". Кстати, за несколько часов после выхода на YouTube клип уже успел набрать почти 350 тысяч просмотров.

Видео: Тина Кароль - Скандал

"Вы заметили, что недавно у Оли Поляковой с Тиной Кароль случился скандал, а сегодня вышла песня Тины Кароль, которая называется "Скандал", - обратилась Леся к своим поклонникам.

"Багиня ламината" также с улыбкой добавила: "Угу... вот это поворот!"

Леся Никитюк разгадала причину скандала с Олей Поляковой и Тиной Кароль (фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk)