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Леся Никитюк вычислила причину скандала Поляковой с Кароль: вот это поворот!

Автор: Владимир Костырин

Телеведущая Леся Никитюк нашла объяснение истории со скандальными высказываниями Оли Поляковой в адрес Тины Кароль, последующим ответом "обиженной" артистки на выпад Королевы Ночи и извинениями последней.

Леди Ле проанализировала внезапный конфликт двух звезд и поделилась в Instagram в stories своими выводами.

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Ведущая обратила внимание, что как раз сегодня вышел новый клип Кароль под названием "Скандал". Такая презентация стала очень символичной, так как состоялась вскоре после "наезда" Поляковой на Тину, которую эпатажная певица назвала "плакальщицей" - мол, у артистки грустный репертуар. Тогда еще Кароль отреагировала на слова Оли постом-ответом, заявив, что "Скандал только начинается. Потому что сильная".

Никитюк связала ситуацию именно с выходом нового клипа Тины, а сам скандал посчитала своеобразным пиар-ходом, с целью привлечь максимально внимание к песне "Скандал". Кстати, за несколько часов после выхода на YouTube клип уже успел набрать почти 350 тысяч просмотров.

Видео: Тина Кароль - Скандал

"Вы заметили, что недавно у Оли Поляковой с Тиной Кароль случился скандал, а сегодня вышла песня Тины Кароль, которая называется "Скандал", - обратилась Леся к своим поклонникам.

"Багиня ламината" также с улыбкой добавила: "Угу... вот это поворот!"

Леся Никитюк разгадала причину скандала с Олей Поляковой и Тиной Кароль (фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

Напомним, что сама Оля Полякова после того, как назвала свою коллегу "плакальщицей", нарвалась на волну критики, вскоре решила внести ясность в ситуацию. Артистка акцентировала, что ее эпитет касается только сценического образа Тины Кароль и никоим образом не ассоциируется с самой артисткой и ее личной трагедией.

Добавим также, что затем Полякова угодила в новый скандал - уже с Камалией, обозвав ее "огромной с толстыми ногами".

Сама же Камалия отреагировала на выпад Поляковой - артистка подчеркнула, что высказывание коллеги ее не задело, но она не ожидала подобного буллинга от взрослой женщины.

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Новости Украины Тина КарольскандалОля ПоляковаЛеся Никитюк
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