Оля Полякова угодила в скандал с Тиной Кароль: у нее грустный репертуар
Оля Полякова снова угодила в скандал из-за своих высказываний в сторону певицы Тины Кароль. Она назвала ее "плакальщицей", после чего встретила бурю критики от поклонников.
Исполнительница решила извиниться перед Кароль на видео, опубликованном в своем Instagram.
Она обратилась к поклонникам, решив прокомментировать свой "выпад" в сторону Кароль и публично извиниться.
"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но самую артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. Всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба, ну если вы видите, что что-то идет не так и может быть интерпретировано неверно, то вырежьте, вы же и так много хорошего вырезаете, что остается лишь то, что жюри неадекватное", - заявила на видео Полякова.
Однако подписчиков оправдания певицы совсем не удовлетворили.
- Песни, на мой взгляд не грустные, а глубокие. И за это я ее люблю. Каждому свое.
- Ее как ты назвала "грустный репертуар", можно слушать и переслушивать, ведь там, огромный смысл, и в каждой какой-то песни человек находит себя и свою историю жизни, она лучшая.
- Как вокалистка Тина Кароль сильнее Ольги.
- А поздно уже, надо было раньше.
- Не все пришли в этот мир про шлепки петь, Оля. Тина драматическая и глубокая исполнительница, она так чувствует и в этом честна. И она никому ничего не должна. И так цинично оскорблять ее за это ради дешевого пиара дешевого шоу (не верю, что вы это просто "ляпнули"), а потом жертвенно прятаться за режиссерами - удел недалеких.
- Первой это сказала Каменских. Просто вовремя спрыгнула.
- Ольга, прежде чем что-то говорить - сначала проверьте подключен ли Ваш язык к мозгу!
Как мы писали ранее, Оля Полякова обвинила Наталью Могилевскую в злоупотреблении фотошопом.