Леся Нікітюк вирахувала причину скандалу Полякової з Кароль: оце так поворот!

Ведуча звернула увагу, що саме сьогодні вийшов новий кліп Кароль під назвою "Скандал". Така презентація стала дуже символічною, оскільки відбулася незабаром після "наїзду" Полякової на Тіну, яку епатажна співачка назвала "плакальницею" - мовляв, у артистки сумний репертуар. Тоді ще Кароль відреагувала на слова Олі постом-відповіддю, заявивши, що "Скандал тільки починається. Тому що сильна".

Нікітюк зв'язала ситуацію саме з виходом нового кліпу Тіни, а сам скандал вважає своєрідним піар-ходом, з метою викликати максимально увагу до пісні "Скандал". До речі, за кілька годин після виходу на YouTube кліп вже встиг набрати майже 350 тисяч переглядів.

Відео: Тіна Кароль - Скандал

"Ви помітили, що нещодавно в Олі Полякової з Тіною Кароль стався скандал, а сьогодні вийшла пісня Тіни Кароль, яка називається "Скандал", - звернулася Леся до своїх шанувальників.

"Багіня ламінату" також з посмішкою додала: "Угу... оце так поворот!"

Леся Нікітюк розгадала причину скандалу з Олею Поляковою та Тіною Кароль (фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk)