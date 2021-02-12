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Леся Нікітюк вирахувала причину скандалу Полякової з Кароль: оце так поворот!

Автор: Володимир Костирін

Телеведуча Леся Нікітюк знайшла пояснення історії зі скандальними висловлюваннями Олі Полякової на адресу Тіни Кароль, подальшою відповіддю "скривдженої" артистки на випад Королеви Ночі та вибаченнями останньої.

Леді Ле проаналізувала раптовий конфлікт двох зірок і поділилася в Instagram в stories своїми висновками.

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Ведуча звернула увагу, що саме сьогодні вийшов новий кліп Кароль під назвою "Скандал". Така презентація стала дуже символічною, оскільки відбулася незабаром після "наїзду" Полякової на Тіну, яку епатажна співачка назвала "плакальницею" - мовляв, у артистки сумний репертуар. Тоді ще Кароль відреагувала на слова Олі постом-відповіддю, заявивши, що "Скандал тільки починається. Тому що сильна".

Нікітюк зв'язала ситуацію саме з виходом нового кліпу Тіни, а сам скандал вважає своєрідним піар-ходом, з метою викликати максимально увагу до пісні "Скандал". До речі, за кілька годин після виходу на YouTube кліп вже встиг набрати майже 350 тисяч переглядів.

Відео: Тіна Кароль - Скандал

"Ви помітили, що нещодавно в Олі Полякової з Тіною Кароль стався скандал, а сьогодні вийшла пісня Тіни Кароль, яка називається "Скандал", - звернулася Леся до своїх шанувальників.

"Багіня ламінату" також з посмішкою додала: "Угу... оце так поворот!"

Леся Нікітюк розгадала причину скандалу з Олею Поляковою та Тіною Кароль (фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що сама Оля Полякова після того, як назвала свою колегу "плакальницею", нарвалася на хвилю критики, незабаром вирішила внести ясність у ситуацію. Артистка наголосила, що її епітет стосується лише сценічного образу Тіни Кароль і жодним чином не асоціюється з самою артисткою та її особистою трагедією.

Додамо також, що потім Полякова потрапила в новий скандал - вже з Камалією, обізвавши її "величезною з товстими ногами".

Сама ж Камалія відреагувала на випад Полякової - артистка наголосила, що висловлювання колеги її не зачепило, але вона не очікувала такого булінга від дорослої жінки.

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Новини України Тіна КарольскандалОля ПоляковаЛеся Нікітюк
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