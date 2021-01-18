Крещенский Святвечер: что нужно сделать, чтобы запастись счастьем на весь год

18 января по православному календарю празднуется Крещенский Святвечер (Сочельник), который также называют в народе Голодная кутья. Этот день необычен тем, что является однодневным постом – сегодня следует придерживаться строгих правил, таких же, как и на Святвечер Рождественский. Каким еще традициям нужно следовать 18 января, что нужно сделать обязательно, чтобы целый год быть здоровым и счастливым, какие запреты этого дня – читайте в нашем материале.

На Крещенский Сочельник принято готовиться к большому православному празднику – Богоявлению Господнему, который большинство людей знает как Крещение, пишет calend.

Главные традиции Крещенского Сочельника

В этот день принято варить кутью и подавать ее на ужин, блюдо должно быть обязательно постным – то есть без сливочного масла или жира животного происхождения. По самым строгим правилам принимать пищу нельзя до самого вечера – до восхода первой звезды.

Кроме кутьи на стол ставятся и другие постные блюда, при этом их количество должно быть нечетным. На ужин собирались всей семьей, а после трапезы все ложки складывали в одну миску и накрывали куском хлеба - чтобы год был богатым на урожай.

На любые шумные гуляния, веселье и пышное празднование также устанавливается запрет, так как 18 января действует однодневный пост.

В церкви проводятся праздничные служения. Люди идут в храмы, чтобы освятить воду. Считается, что вода в этот день приобретает целебные свойства, она не портится и защищает от болезней целый год.

Что можно и нужно делать в этот день

Заниматься уборкой и стиркой. 19 января вся вода считается священной, поэтому любые процедуры, в которых вода нужна для бытовых нужд проводят заранее.

Отправляться за водой. Освящение воды проводится в ночь с 18 на 19 января, поэтому верующие вечером в Сочельник отправляются на водоем. Набранной воде приписывают целительные свойства.

Следить за сновидениями. Считалось, что крещенские сны способны подсказать, что ждет в будущем.

Загадывать желания. С вечера Святвечера нужно наполнить таз водой. Ровно в полночь посмотрите на воду - если она колыхнулась или пошла рябью, нужно выбежать на улицу и загадать желание, обращаясь к небу. Считается, что загаданное в эту ночь желание обязательно сбудется.

Что строго запрещено делать 18 января

Нельзя в этот день ссориться и обижаться друг на друга, ведь пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.

Употреблять алкоголь - верующие люди в этот день не едят мясо, не пьют алкогольные напитки, соблюдая строгий пост.

Набирать крещенскую воду с дурными мыслями в голове.

Приметы праздника

Если умыться талой водой в Крещенский вечер - будете привлекать внимание противоположного пола.

Чтобы быть здоровым весь год, нужно искупаться в бане.

На Крещенский вечер идет снег – к хорошему урожаю зерновых культур.

На деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.

Ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

Выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.

Сильный южный ветер – к дождливому лету.

Именины 18 января отмечают: Григорий, Евгения, Иосиф, Нонна и Полина.

Ранее мы писали, как приготовить нетрадиционную кутью по рецепту Евгения Клопотенко.

А также рассказывали про все православные календарные праздники в январе 2021.