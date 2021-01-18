Водохресний Святвечір: що треба зробити, щоб запастися щастям на весь рік

18 січня за православним календарем відзначається Водохресний Святвечір, який також називають в народі Голодна кутя. Цей день незвичайний тим, що є одноденним постом – сьогодні слід дотримуватися строгих правил, таких же, як і на Святвечір Різдвяний. Яким ще потрібно слідувати традиціям 18 січня, що потрібно зробити обов'язково, щоб цілий рік бути здоровим і щасливим, які заборони цього дня – читайте в нашому матеріалі.

На Водохресний Святвечір заведено готуватися до великого православного свята – Богоявлення Господа, який більшість людей знає як Водохреща, пише calend.

Головні традиції Водохресного Святвечора

У цей день заведено варити кутю і подавати її на вечерю, страва має бути обов'язково пісною – тобто без вершкового масла або жиру тваринного походження. За найбільш суворим правилам вживати їжу не можна до самого вечора – до сходу першої зірки.

Крім куті на стіл ставляться і інші пісні страви, при цьому їх кількість має бути непарною. На вечерю збиралися всією родиною, а після трапези всі ложки складали в одну миску і накривали шматком хліба - щоб рік був багатим на врожай.

На будь-які гучні гуляння, веселощі і пишне святкування також встановлюється заборона, так як 18 січня діє одноденний піст.

В церкві проводяться святкові служіння. Люди йдуть до храмів, щоб освятити воду. Вважається, що вода у цей день набуває цілющих властивостей, вона не псується і захищає від хвороб цілий рік.

Що можна і треба робити в цей день

Займатися прибиранням і пранням. 19 січня вся вода вважається священною, тому будь-які процедури, в яких вода потрібна для побутових потреб проводять заздалегідь.

Вирушати за водою. Освячення води проводиться в ніч з 18 на 19 січня, тому віруючі ввечері у Святвечір відправляються на водойму. Набраній воді приписують цілющі властивості.

Стежити за сновидіннями. Вважалося, що водохресні сни здатні підказати, що чекає в майбутньому.

Загадувати бажання. З вечора Святвечора потрібно наповнити таз водою. Рівно опівночі подивіться на воду - якщо вона колихалася або пішла брижами, потрібно вибігти на вулицю і загадати бажання, звертаючись до неба. Вважається, що загадане в цю ніч бажання обов'язково збудеться.

Що суворо заборонено робити 18 січня

Не можна в цей день сваритися і ображатися один на одного, адже пролиті сльози можуть накликати біду на весь рік.

Вживати алкоголь - віруючі люди в цей день не їдять м'ясо, не п'ють алкогольні напої, дотримуючись суворого посту.

Набирати водохресну воду з поганими думками в голові.

Прикмети свята

Якщо вмитися талою водою у Водохресний вечір - будете привертати увагу протилежної статі.

Щоб бути здоровим весь рік, потрібно скупатися в лазні.

На Водохресний вечір йде сніг – до хорошого урожаю зернових культур.

На деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.

Вночі зірок не видно і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.

Випав сніг у Водохресний святвечір – рік буде врожайним.

Сильний південний вітер – до дощового літа.

Іменини 18 січня відзначають: Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна і Поліна.

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