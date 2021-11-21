Конец осени пробудит тягу к переменам: гороскоп для всех знаков Зодиака с 22 по 28 ноября

Гороскоп на ноябрь 2021 говорит о том, что конец осени станет сложным периодом для многих представителей зодиакального созвездия. Возможны конфликты, недопонимание с близкими и ситуации, которые будут требовать кардинальных решений.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 22 по 28 ноября. Об этом информирует Lunday.

Во второй половине ноября многие почувствуют тягу к романтике и мистицизму, может появиться желание писать стихи. Также появится сильное желание что-то кардинально изменить в своей жизни.

Однако все это будет сопровождаться резкостью в суждениях и поступках, могут быть открытые конфликты и агрессия.

Овен

С понедельника окружающие будут не очень доброжелательны к вам и причиной станет ваша неуверенность. Постарайтесь отстаивать личные границы и не переходить на личности.

Держите под контролем ваше упрямство, особенно при знакомстве с новыми людьми. Займитесь здоровьем: погуляйте на свежем воздухе, делайте зарядку и не сидите дома за компьютером или книгой.

В четверг и пятницу ожидается приятный сюрприз на работе и в личной жизни. Выходные будут спокойными.

Телец

Неделя станет успешной в сфере работы, карьеры и финансов. Конец осени принесет несколько интересных поездок и предложений. Деловые связи будут полезными, а личная жизнь выйдет на новый этап.

В четверг и пятницу будьте осторожны, ваша непримиримость к другой точке зрения может привести к конфликту. Не будьте категоричны, если вопрос не сильно принципиален.

В конце недели обратите внимание на семейный досуг – пора внести что-то новое в ваш отдых.

Близнецы

Первая половина недели будет скучной и спокойной, но во второй половине это все компенсируется активными действиями в сфере работы. Вероятно, вам предложат хорошую подработку или повышение в должности.

Ваша способность располагать к себе незнакомых людей, артистизм и легкость характера сыграют в этом важную роль.

На выходных возможна ссора с близкими из-за вашей безответственности. Признайте ошибку, если были неправы и постарайтесь все исправить.

Рак

Критика недоброжелателей не сможет сбить вас с пути истинного, и вы все равно будете чувствовать подъем. Ваша добросовестность, компетентность и умение брать на себя ответственность делают вас ценным и надежным специалистом.

В личной жизни на этой неделе девизом станет стабильность чувств. У одиноких Раков возможно интересное знакомство.

Субботу проведите дома, а в воскресенье отправляйтесь на природу, или наоборот.

Лев

Успех будет сопутствовать по всем фронтам: в карьере, в личной жизни и финансах. Вы сможете продемонстрировать свои навыки дипломата.

Старые проекты начнут приносить ощутимую прибыль, а отношения с близким человеком станут крепче. На работе вас заметят.

Возможно придется много путешествовать. На выходных отдых будет замечательным.

Дева

Вторая половина ноября принесет приятные перспективы. С понедельника по среду возможен долгожданный переезд в другой город или страну, а кому-то сделают предложение о новой работе.

В конце недели обратите внимание на приглашение в гости или на свидание. Не вздумайте отказываться, даже если идти не очень хочется.

Весы

Луна принесет упадок сил и недовольство окружающими. Постарайтесь не высказывать в резкой форме то, что вам не по душе. Не стоит затевать конфликты с начальством, подождите несколько дней.

В четверг настроение начнет меняться и все придет в порядок. Могут быть трудности с деньгами, постарайтесь экономить.

Скорпион

Неделя станет комфортной, получится и заработать хорошо, и отдохнуть с комфортом. Луна наделит вас харизмой, обаянием и деловитостью. Недостатка в поклонниках или поклонницах у Скорпионов на этой неделе точно не будет.

Во второй половине недели могут возникнуть сложности – проснутся старые враги. На выходных вероятен сюрприз от малознакомого человека.

Стрелец

Постарайтесь не быть слишком добрым и отзывчивым человеком ко всем подряд – кто-то попытается этим воспользоваться и будет над вами насмехаться. Вам стоит запомнить, что не все люди хорошие.

В первой половине недели у вас появится возможность укрепить личные границы, а в четверг и пятницу придут неожиданные деньги.

На выходных кто-то попросит вас о помощи, но не соглашайтесь, так как это манипуляция.

Козерог

Неделя будет непростая: с понедельника навалится много проблем. Возможны конфликты с начальством, недопонимание с коллегами или партнерами. Во второй половине недели станет совсем непросто.

Постарайтесь не падать духом и порадуйте себя какими-то приятными мелочами. На выходных ситуация улучшится и неожиданное свидание значительно улучшит настроение после трудных будней.

Водолей

Вторая половина ноября принесет скуку, рутину и недовольство в вашу жизнь. Вам сейчас не хватает внутренней опоры и поддержки со стороны самых близких людей. Ситуация будет усугубляться трудностями на работе.

Возьмите себя в руки и проведите выходные наедине с самим собой. Это поможет собраться с мыслями и составить тщательный план действий на будущее.

Рыбы

Первая половина недели будет очень насыщенная – хорошее настроение, новые проекты и любовное приключение. От вашей апатии не останется и следа, а энергия будет переполнять.

Постарайтесь успеть сделать все, что вы запланировали ранее. Ближе к выходным может ухудшиться самочувствие. Примите профилактические меры, чтобы не провести выходные в постели.

Избегайте сильных физических и эмоциональных нагрузок, не общайтесь с нытиками и не злоупотребляйте алкоголем.