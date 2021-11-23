Конец осени подарит яркие эмоции в любви: повезет только четырем знакам Зодиака

Гороскоп на конец ноября говорит о том, что осень для многих станет сложным и напряженным периодом. Возможны проблемы о взаимоотношениях с близкими, недопонимания, конфликты и неурядицы.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака повезет в последние дни ноября в сфере любви и романтики. Об этом информирует SlovoFraza.

Телец

Свободные Тельцы могут заняться поисками своей второй половины. Именно романтика и флирт помогут им стать увереннее и счастливее. Семейным Тельцам стоит больше времени посвятить семье и своему партнеру по жизни, а не друзьям и работе. Общение поможет выйти на новый уровень в отношениях.

Рак

Будьте в любви максимально смелыми и инициативными. Если будете сидеть сложа руки – не видеть вам романтики и нежности. Тем, кто уже встретил свою судьбу, стоит заняться со своей половиной чем-то грандиозным. Например, сделать ремонт в доме. Это поможет сблизиться.

Лев

Укрепите духовную связь со своим избранником. Тем, кто находится в начале отношений, астрологи рекомендуют признаться в своих чувствах и сделать несколько решительных шагов. Возможны также новые встречи и появление новых отношений. Меркурий полностью на стороне Львов и им светит удача в амурной сфере.

Скорпион

Ближайшие дни сулят Скорпионам неожиданные изменения в личной жизни. Но для этого нужно ходить на свидания, знакомиться – любовь может прятаться в совершенно неожиданных местах. Поверьте в чудеса, так как в сфере личных отношений на этой неделе может произойти что угодно.