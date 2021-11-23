Кінець осені подарує яскраві емоції в коханні: пощастить тільки чотирьом знакам Зодіаку

Гороскоп на кінець листопада говорить про те, що осінь для багатьох стане складним і напруженим періодом. Можливі проблеми про взаємини з близькими, непорозуміння, конфлікти та негаразди.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку пощастить в останні дні листопада в сфері любові та романтики. Про це інформує SlovoFraza.

Телець

Вільні Тельці можуть зайнятися пошуками своєї другої половини. Саме романтика і флірт допоможуть їм стати впевненіше і щасливіше. Сімейним Тельцям варто більше часу присвятити сім'ї та своєму партнерові по життю, а не друзям і роботі. Спілкування допоможе вийти на новий рівень у відносинах.

Рак

Будьте в любові максимально сміливими та ініціативними. Якщо будете сидіти склавши руки - не бачити вам романтики та ніжності. Тим, хто вже зустрів свою долю, варто зайнятися зі своєю половиною чимось грандіозним. Наприклад, зробити ремонт в будинку. Це допоможе зблизитися.

Лев

Зміцніть духовний зв'язок зі своїм обранцем. Тим, хто знаходиться на початку відносин, астрологи рекомендують зізнатися у своїх почуттях і зробити кілька рішучих кроків. Можливі також нові зустрічі та поява нових відносин. Меркурій повністю на боці Левів і їм світить удача в амурній сфері.

Скорпіон

Найближчі дні обіцяють Скорпіонам несподівані зміни в особистому житті. Але для цього потрібно ходити на побачення, знайомитися – любов може ховатися в абсолютно несподіваних місцях. Повірте в чудеса, оскільки у сфері особистих стосунків на цьому тижні може статися що завгодно.