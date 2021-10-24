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Конец октября станет роковым для этих знаков Зодиака: найдите себя в списке!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на последнюю неделю октября 2021 назовет знаки Зодиака, для которых это время станет роковым. Астрологи рассказали про главных везунчиков периода с 25 по 31 октября.

Об этом пишет Lunday.

Близнецы

Астрологи считают, что для представителей этого знака Зодиака наступит период, который может заложить фундамент вашего будущего. С самого начала недели судьба даст вам зелёный свет - от вас зависит только не упустить момент. Важно обдуманно и последовательно подходить к новым проектам - излишняя эмоциональность может вам только навредить.

Благоприятные дни для Близнецов: 25, 28, 29, 30 октября.

Лев

Вы на этой неделе будете особенно предприимчивы и ответственны, что благоприятно скажется на карьере, бизнесе. Львов ждет очень активна неделя с поездками, встречами,общением. В личных отношениях будьте помягче - замашки деспота могут внести смуту в семью.

Благоприятные дни для Льва: 25, 28, 29, 30 октября.

Водолей

︎Активность Водолея принесет ожидаемые результаты – вами заинтересуются нужные люди. Вы сможете найти хорошую работу, либо выгодную подработку. В середине недели вероятны конфликты с окружающими - постарайтесь держать себя в руках и не раздувайте из мухи слона.

Самый благоприятный день для вас: 25 октября.

Ранее астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков 2022 года Черного Водяного Тигра.

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