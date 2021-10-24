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Кінець жовтня стане фатальним для цих знаків Зодіаку: знайдіть себе в списку!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на останній тиждень жовтня 2021 назве знаки Зодіаку, для яких цей час стане фатальним. Астрологи розповіли про головних везунчиків періоду з 25 по 31 жовтня.

Про це пише Lunday.

Близнюки

Астрологи вважають, що для представників цього знака Зодіаку настане період, який може закласти фундамент вашого майбутнього. З самого початку тижня доля дасть вам зелене світло - від вас залежить тільки не упустити момент. Важливо обдумано і послідовно підходити до нових проектів - зайва емоційність може вам тільки нашкодити.

Сприятливі дні для Близнюків: 25, 28, 29, 30 жовтня.

Лев

Ви на цьому тижні будете особливо заповзятливі і відповідальні, що сприятливо позначиться на кар'єрі, бізнесі. Левів чекає дуже активний тиждень з поїздками, зустрічами, спілкуванням. В особистих відносинах будьте м'якше - замашки деспота можуть внести смуту в сім'ю.

Сприятливі дні для Лева: 25, 28, 29, 30 жовтня.

Водолій

︎Активність Водолія принесе очікувані результати - вами зацікавляться потрібні люди. Ви зможете знайти хорошу роботу, або вигідний підробіток. В середині тижня ймовірні конфлікти з оточуючими - постарайтеся тримати себе в руках і не роздувайте з мухи слона.

Найсприятливіший день для вас: 25 жовтня.

Раніше астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків 2022 року Чорного Водяного Тигра.

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Гороскоп